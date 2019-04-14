كايو: سأجلس مع إدارة الوصل لحسم مستقبلي

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أكد كايو كانيدو المحترف البرازيلي في صفوف الوصل أنه سيجلس مع إدارة النادي ووكيل أعماله لتقرير الأفضل للجميع في المرحلة المقبلة. وقال:«أشعر بخيبة الأمل فالبرغم من مرور خمسة مواسم لي مع الوصل والطموحات الكبيرة التي كنت أحلم بها إلا أنني لم أتمكن من تحقيق أي شيء منها حتى الآن.

مضيفاً: «شعوري بالحزن مضاعف كوني كابتن الفريق وأحاول أن أقدم أقصى ما عندي، وهناك علاقة قوية تربط اللاعبين، ومع ذلك لا نستطيع تحقيق بطولة.

وكان الوصل قد خسر من نظيره شباب الأهلي أول أمس بنتيجة 2-4، في مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الخليج العربي.

وفي رده على سؤال عن ما إن كان هذا هو آخر موسم له مع الوصل، قال كايو: «من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن حيث احتاج إلى الجلوس مع الإدارة بحضور وكيل أعمالي ومن ثم نقرر الأفضل للجميع.

وتابع: «أحترم نادي الوصل وجمهوره، لكن كذلك من حقي أن أفكر في الأفضل لعائلتي ومستقبلي، وأعلم تماماً أن عقدي مع الوصل مازال مستمراً وأحترم ذلك كثيراً، لكن كذلك أفكر في الأفضل لعائلتي».

وفي رده على سؤال حول الخمس سنوات التي قضاها مع الوصل ما إن كان يعتبرها قد ضاعت من مسيرته الكروية، قال:«كلا، فالوصل نادٍ كبير وعريق وفتح لي الباب للعب في الدوري الإماراتي، وكذلك احترم المدرب ريجيكامب كثيراً وسعدت بعباراته التي أكد فيها أنني كابتن الفريق وحاجة الوصل لي في الموسم المقبل، لكن جاء الوقت لأفكر في الأفضل لعائلتي.

وأضاف: «تفكيري منصب على المباريات المقبلة وينبغي أن أكون عند حسن ظن المدرب ومن ثم الجلوس مع الإدارة».

رفض

وفي رده على سؤال عن موقف ليما، خصوصاً وأنهما يشكلان ثنائياً رائعاً منذ سنوات، قال: «لا أستطيع الإجابة على أي سؤال بخصوص ليما لأني لا أعرف موقفه، وهو لاعب مهم جداً بالفريق وعندما يكون في حالته الجيدة يساعد الفريق على الأداء ويساعدني أنا شخصياً، لكني أستطيع اللعب بدونه أو تقديم مردود طيب مع أي لاعب سواء علي صالح، أو ما تيوس، أو غيرهما وسعيد بكلام المدرب باحتياج الفريق لكايو العام المقبل.

وعن رأيه في الخسارة الأخيرة من شباب الأهلي بنتيجة 2- 4، قال: «للأسف الخسارة وقعت بنفس الأخطاء السابقة، وقلت سابقاً عندما نخسر فإننا نخسر جميعاً وعندما نفوز فإننا نفوز جميعاً، لقد خسرنا بنفس الأخطاء التي نرتكبها في كل مباراة، وتتبقى لدينا 6 مباريات في الدوري ونبذل الجهد لإنهاء الدوري بشكل جيد، ونفكر في البطولة الآسيوية للوصول إلى الدور الثاني.

إشادة

وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: «نسعى إلى تقليص الفارق مع الشارقة متصدر الدوري والفوز على الوصل أول أمس يقربنا من هذا الهدف، مشيداً بأداء لاعبي شباب الأهلي مقدماً الشكر للجمهور الذي حرص على الحضور ودعم الفريق.

وأضاف: «كنا نعلم بمعاناة الوصل من الغيابات لكن كان هدفنا الأهم والأساسي هو حصد النقاط الثلاث لتضييق الخناق على الشارقة ومن الجيد أن تجد مثل هذه المنافسة في دورينا».

وقال: «نسعى للحفاظ على مستوانا والاستمرار في تقديم المردود الطيب، خصوصاً وأن لدينا لقاء مهماً في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

ريجيكامب: قدمنا الهدايا لشباب الأهلي

أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أن فريقه أهدى ثلاثة أهداف من الأربعة، التي استقبلها مرماه لضيفه شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الأخطاء السهلة سبب في الهزيمة.

وقال: «تلقينا فرصتين للتسجيل لكايو وحسن سالمين، ولم يكن من السهل علينا الوقوع في الأخطاء التي وقعنا فيها، وتحسن الأداء في الشوط الثاني حيث قلت للاعبين بين الشوطين: لا يوجد ما نخسره، وأحاول الحديث مع اللاعبين للخروج من هذا الوضع، وذلك بمساندة الجميع.

وعن تغيير هزاع سالم قبيل انطلاق المباراة، قال: نحن غير محظوظين، لقد أصيب هزاع سالم قبل المباراة بيوم في التدريب وخضع للعلاج لكن لم يتمكن من المشاركة، ولدينا ما يقارب من 10 لاعبين مصابين، فضلاً عن الإيقافات. دبي- البيان الرياضي

أروابارينا: حققنا فوزاً مستحقاً

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن فريقه خاض مواجهة صعبة ضد الوصل، لكنه حقق فوزاً مستحقاً في نهاية المطاف. وقال: «استحوذنا على الكرة في الشوط الأول، بالرغم من غياب التركيز في بداية المباراة، ولم نقدم الأداء الذي نتطلع إليه، لكن أشكر اللاعبين على الأداء، ونسعى لاستشفائهم والتحضير للقاء المقبل».

وأضاف: «لم يؤثر فوز الشارقة قبل المباراة وانطلاقه في الصدارة في أداء لاعبينا، وما يهمني هو فريقي، والدوري في يد الشارقة، وأي خطأ سيحسب عليه، لأنه المتصدر».

وقال: «وصلنا إلى الوصافة بصعوبة، لانتزاع النقاط من فرق كبيرة، والصراع مستمر على الصدارة الدوري، وخلقنا عدة فرص، لكن لم تستغل، وسعيد بأداء اللاعبين، والثلاث نقاط». دبي - البيان الرياضي