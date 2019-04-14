«الصقور».. الضغط يولّد فوزاً على الظفرة

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

عاش فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ضغطاً هائلاً، قبل مباراته الهامة أول من أمس على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، أمام ضيفه الظفرة، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، وذلك بسبب وقوعه في دائرة الصراع الحامي للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أن الصقور قد «تشبث» في المركز 13 ما قبل الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة لفترة طويلة، قبل أن يأتي الفرج بفوز ولد من رحم ذلك الضغط، على حساب الظفرة بثلاثة أهداف لهدفين، متقدماً مركزاً واحداً لأول مرة منذ جولات عدة، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 15، في ليلة تسيدتها تقنية الفيديو «الفار»، بعودة حكم المباراة إليها 4 مرات!

صراع الهبوط

ورغم أن الفوز الثمين على الظفرة لم يحسم كلياً خروج الصقور من دائرة صراع الهبوط، إلا أنه شكل منعطفاً مهماً، ونقلة نوعية، ستكون لها «ردات» فعل إيجابية في المباريات القادمة، وبما يقود إلى ضمان البقاء بشكل رسمي مع كبار المحترفين موسما آخر، فيما مثلت الخسارة توقفاً، ربما اضطرارياً، لوهج الظفرة، الذي قدم مستويات باهرة في الجولات الماضية.

طول غياب

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، أبدى سعادته الغامرة بفوز فريقه، وتقدمه إلى المركز 12 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشدداً على أن فريقه قد خاض مباراة حياة أو موت، لأهمية نتيجتها، وانعكاساتها على مشوار الصقور في الدوري، واصفاً المباراة بالصعبة جداً، والحافلة بالكثير من المعطيات، معترفاً بوقوع لاعبيه في دائرة الضغوط الهائلة، نتيجة وضع الصقور قبل المباراة.

تقنية الفيديو

ولفت القادري إلى أن فريقه لم يرتكب هفوات وأخطاء جسيمة، مقارنة مع ما حدث في المباريات السابقة، ما ساعده على تحقيق الفوز على الظفرة، مشيداً بعطاء محترفه البرازيلي كايو العائد بعد طول غياب، إثر الشفاء من إصابة غامضة، مثنياً على لاعبه محمد هلال، ونجاحه في تسجيل هدف جميل من مسافة بعيدة، مشدداً على أن الصقور لعب لأول مرة في بطولات الموسم الجاري، بأربعة محترفين أجانب، متمنياً أن يغادر سوء الطالع دائرة فريقه في ما يتعلق بالغيابات والإصابات، رافضاً الحديث عن قرارات التحكيم، مكتفياً بالإشارة إلى أن فريقه من بين أكثر الفرق المتضررة من استخدام تقنية الفيديو «الفار»!

أخطاء وهفوات

ومن جانبه، وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، نقاط المباراة بالمهمة لفريق الإمارات، مبدياً رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة، منوهاً بأنه غير سعيد بارتكاب لاعبيه أخطاء وهفوات أدت إلى اهتزاز شباكه 3 مرات ، واعداً بالمعالجة ، مطالباً فريقه بحتمية مواصلة اللعب بنفس الروح العالية، والتركيز والأداء المميز، لافتاً إلى أن الظفرة على موعد مع مباراة تاريخية في نهائي بطولة الكأس أمام شباب الأهلي.

جمع النقاط

وشدد رازوفيتش على أن الظفرة لعب بجد وقوة أمام نظيره الإمارات من اجل تحقيق الفوز، ولم ينشغل كثيرا بنهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب تلك المباراة، رافضا التطرق إلى قرارات حكم مباراته مع الإمارات، منوها إلى أن الظفرة سوف يواصل مشواره لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لتحسين مركزه في الترتيب العام للدوري.