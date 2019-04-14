حتا يحرم خورفكان صدارة «الأولى»

المصدر: Ⅶ خورفكان - محمد فضل

فاز فريق حتا على مضيفه خورفكان، أمس، 1 - 0 في ختام مباريات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم وحرمه استعادة الصدارة، سجل راشد سالم هدف «الإعصار» في الدقيقة 70، ومنح الفوز فريق العروبة «هدية» بالانفراد بالقمة برصيد 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد خورفكان عند 32 نقطة بالمركز الثاني يليه الحمرية ثالثاً وحتا رابعاً ويملك كل فريق 31 نقطة.

وفي المباراة الثانية فاز الذيد على مصفوت 3 - 0، وسجل الأهداف كل من خليفة إبراهيم ومحمد المزروعي عبد الله موسى في الدقائق 45 و59 و79 ووصل الذيد إلى النقطة 15 في المركز الثامن، واستمر مصفوت في المركز الأخير بخمس نقاط.