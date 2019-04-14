«العميد» يخطف السعادة من «العنابي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

نجح فريق النصر في الوصول إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما قلب الطاولة على مضيفه الوحدة وخطف «السعادة» وفاز عليه أمس 2-1، باستاد آل نهيان، في ختام مباريات الجولة 20 من البطولة. ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة، وهو الفوز الثاني للفريق على التوالي تحت قيادة مدربه زاناردي، فيما تجمّد رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركز السادس.

ونجح «العميد» في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مستحق، إذ أسهمت تبديلات مدرب النصر في تحويل دفة المباراة لمصلحة «الأزرق»، وتقدّم الوحدة مطلع الشوط الثاني عن طريق مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي برأسية من العرضية التي أرسلها خليل إبراهيم جهة اليمين، ليحولها مباشرة في المرمى في الدقيقة 52، فيما تمكّن البديل محمد العكبري من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 69، رافضاً بعد هز شباك فريقه السابق، قبل أن يحتسب حكم المباراة سلطان عبد الرزاق ركلة جزاء، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، لمصلحة البديل راشد عمر، الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع الوحدة أحمد راشد، سجل منها روني فيرنانديز هدف النصر الثاني وهدف الفوز بالمباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي استاد هزاع بن زايد، تعرّض العين لهزيمة ثقيلة أمام عجمان 0 - 4، في كبرى مفاجآت الجولة، وتراجع الفريق إلى المركز الرابع، وتجمّد رصيده عند 38 نقطة، فيما وصل «البرتقالي» إلى النقطة 27 في المركز السابع.

وعاد فريق الجزيرة بفوز ثمين من ملعب كلباء بنتيجة 4 - 2، وصعد إلى المركز الثالث «40 نقطة»، ونجح «فخر أبوظبي» في تحويل تأخره أمام «النمور» بهدفين إلى فوز برباعية، وشهدت المباراة طرد كل من منصور البلوشي والحارس محمد البيرق من كلباء، وعلي مبخوت من الجزيرة.