إصابة نيغريدو بكسر في الكتف

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

تلقى فريق الكرة بنادي النصر ضربة موجعة جديدة بإصابة مهاجمه الإسباني ألفارو نيغريدو بكسر في كتفه اليمنى ستحرمه من تعزيز صفوف الفريق في الجولات المقبلة لدوري الخليج العربي، ولينضم إلى قائمة الغيابات المؤثرة التي تشمل ثنائي خط الدفاع محمد عايض وخليفة مبارك. وأعلن النصر في بيان على موقعه الرسمي، مساء أمس، عن حاجة نيغريدو لراحة لا تقل عن أسبوعين قبل خضوعه لفحوصات إضافية ستحدد موعد عودته إلى الملاعب. ويتصدر نيغريدو قائمة هدافي النصر برصيد 15 هدفاً في 16 مباراة، بينما يحتل المركز الرابع في سباق هدافي الدوري، ويأتي غياب المهاجم الإسباني في فترة حساسة من الموسم.