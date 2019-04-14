الجزيرة يروّض «النمور» تحت زخات المطر

المصدر: Ⅶ كلباء - محمد فضل

بعد مباراة مثيرة ومتقلبة طوال شوطيها وحضر فيها كل شيء بدءاً من الأهداف مروراً بالبطاقات الحمراء، تمكن الجزيرة من قلب الطاولة على اتحاد كلباء بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 4-2، وأقيمت المباراة وسط أجواء ماطرة ومتقلبة حوّلت ملعب كلباء إلى برك وجزر من المياه، وأكمل كلباء المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كل من منصور البلوشي «ق 70»، والحارس محمد البيرق في الدقيقة «90+1»، والذي دخل في مشادة مع هداف الدوري والجزيرة علي مبخوت الذي تلقى هو الآخر البطاقة الحمراء ليغادر قبيل نهاية المباراة، ليصل الجزيرة برصيده إلى 40 في المركز الثالث، وبقي كلباء بـ 21 نقطة.

ولم يمهل الكولمبي تومبي ريس محترف كلباء الضيوف أكثر من 9 دقائق فتمكن من التوقيع على أول أهداف المباراة، مستفيداً من التمريرة التي لعبها له البرازيلي راموس ليترجمها ريس بنجاح إلى هدف أول للنمور، وتشهد الدقيقة 27 توقيع لاعب كلباء البرازيلي الخطير راموس على هدف فريقه الثاني، ويقلص مسلم فايز الفارق للجزيرة مستفيداً من إحدى العرضيات بعد أن تطاول فوق الجميع واضعاً الكرة برأسه يسار مرمى كلباء «ق35»، ورفض لاعبو الجزيرة التوجه لغرفة الملابس دون تسجيل هدف التعادل الذي أحرزه أسانتي مستفيداً من خطأ الحارس الذي سقطت الكرة من بين يديه ليجدها سياني الذي أودعها المرمى «ق 45+3».

وشهد شوط المدربين قمة الإثارة بعد طرد منصور البلوشي، وهو الطرد الذي استغله الجزيرة، ليتمكنوا من تسجيل هدفين عبر كل من أسانتي «ق86»، وليوناردو «ق 90»، وأضاف حكم اللقاء ست دقائق كوقت بدلاً عن المبدد حافظ فيها الجزيرة على تفوقه.