النصر يقلب الطاولة على الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ارتقى النصر للمركز التاسع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بعدما قلب الطاولة على مضيفه الوحدة 2-1 اليوم على استاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة العشرين من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه زاناردي، الذي تولى المهمة عقبة إقالة الإسباني بينات، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 31 في المركز السادس.

ونجح "العميد" في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مستحق، إذ ساهمت تبديلات مدرب النصر في تحويل دفة المباراة لمصلحة "الأزرق"، حيث تقدم الوحدة مطلع الشوط الثاني عن طريق مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي برأسية من العرضية التي أرسلها خليل إبراهيم جهة اليمين ليحولها مباشرة في المرمى في الدقيقة 52، فيما تمكن البديل محمد العكبري من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 69، قبل أن يحتسب حكم المباراة سلطان عبد الرزاق ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو لمصلحة البديل راشد عمر الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع الوحدة أحمد راشد، سجل منها روني فيرنانديز هدف النصر الثاني وهدف الفوز بالمباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكانت المباراة قد شهدت غياب هداف العميد الإسباني ألفارو نيغريدو بسبب تعرضه لإصابة في الكتف سيغيب بسببها عن الفريق بصفة مبدئية لمدة أسبوعين.