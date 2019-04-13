إعصار حتا يحرم خورفكان من استعادة الصدارة

المصدر: خورفكان: محمد فضل

حرم إعصار حتا مضيفه خورفكان من استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى بعد الفوز عليه بهدف وحيد جاء في الدقيقة 70 بواسطة اللاعب راشد سالم.

ولم يستفد أبناء الخور من إقامة المباراة على ارضهم ليخسروا ثلاث نقاط مهمة ويمنح لاعبو حتا فريق العروبة هدية التربع على الصدارة برصيد 33 نقطة، ويتجمد رصيد خورفكان عند 32 نقطة في المركز الثاني، ويأتي الحمرية ثالثاً وحتا رابعا والفريقان يمتلكان 31 نقطة.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت اليوم في ختام مباريات الأسبوع الـ 16 استعاد الذيد نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق الفوز بالثلاثة على مصفوت.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عبر كل من خليفة إبراهيم ومحمد المزروعي عبد الله موسى في الدقائق 45/59،79، ليصل الذيد بنقاطه الى 15 في المركز الثامن ويظل مصفوت في مركزه الأخير بخمس نقاط