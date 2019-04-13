الجزيرة يقلب الطاولة ويتخطى النمور بالأربعة

المصدر: كلباء: محمد فضل

بعد مباراة مثيرة ومتقلبة طوال شوطيها وحضر فيها كل شيء بدءاً من الأهداف مروراً بالبطاقات الحمراء، تمكن الجزيرة من قلب الطاولة على اتحاد كلباء بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 4-2.

أقيمت المباراة وسط أجواء ماطرة ومتقلبة حولت ملعب كلباء الى برك وجزر من المياه، وأكمل كلباء المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كل من منصور البلوشي ق 70، والحارس محمد البيرق ق90+1 والذي حاول التناوش مع هداف الدوري والجزيرة علي مبخوت، الذي تلقى هو الاخر البطاقة الحمراء ليغادر قبيل نهاية المباراة ليصل الجزيرة برصيده الى 40 في المركز الثالث وبقى كلباء بـ ب21 نقطة، ولم يمهل محترف كلباء الكولمبي تومبي ريس الضيوف اكثر من 9 دقائق بعد تمكنه من التوقيع على أول اهداف المباراة مستفيداً من التمريرة التي لعبها له البرازيلي راموس ليترجمها ريس بنجاح هدف اول للنمور، وتشهد الدقيقة 27 توقيع لاعب برازيلي كلباء الخطير راموس على هدف فريقه الثاني، ويقلص مسلم فايز الفارق للجزيرة مستفيداً من إحدى العرضيات بعد ان تطاول فوق الجميع واضعاً الكرة برأسه يسار مرمى كلباء ق35، ورفض لاعبو الجزيرة التوجه لغرفة الملابس من دون تسجيل هدف التعادل الذي احرزه اسانتي مستفيداً من خطأ الحارس الذي سقطت الكرة من بين يدية ليجدها سياني الذي اودعها المرمى ق 45+3 وشهد شوط المدربين قمة الاثارة بعد طرد منصور البلوشي وهو الطرد الذي استغله الجزيرة وتمكن من تسجيل هدفين عبر كل من اسانتي ق 86 وليوناردو ق 90، وكان الحكم قد طرد حارس كلباء البيرق وعلي مبخوت في الدقيقة 90+1 ليكمل كلباء اللقاء بتسعة لاعبين والجزيرة بعشرة لاعبين واستمر هطول الامطار الى ما بعد اطلاق الحكم لصافرته بعد ان أضاف ست دقائق حافز فيها رفاق مبخوت على تفوقهم.