عجمان يقسو على العين برباعية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ألحق فريق عجمان خسارة قاسية بمضيفه العين على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة (4-0) على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل أهداف الفريق البرتقالي على مدار شوطي المباراة كل من النيجيري ستانلي نكا (ق 29)، وعبدالله مال الله (ق 41)، وعادل هرماش (ق 50)، وفاندر فييرا (ق 89)، وبهذه النتيجة تراجع العين إلى المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده في (38)، بينما قفز عجمان إلى المركز السابع برصيد (27 نقطة).

وتضاعفت متاعب العين بحدود الدقيقة (80)، بإصابة المدافع محمد فايز وخروجه من الملعب ليكمل فريقه المباراة ناقصا لاعب بعد أن استنفد التبديلات، وجرت المباراة وسط أجواء ماطرة وجميلة وقدم الفريقان مردودا فنيا متميزا ومتكافئا.

الفوز رفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد العين عند 38 نقطة في المركز الرابع.