لعبة الكراسي الموسيقية بين العروبة وخورفكان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

استمرت لعبة الكراسي الموسيقية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للجولة الخامسة على التوالي بين فريقي العروبة وخورفكان، المتنافسين على قمة الدوري، واعتلى العروبة أمس صدارة الدوري «مؤقتاً» بفوزه على العربي 2 - 1، ووصل إلى النقطة 33 في انتظار نتيجة مباراة اليوم المهمة بين خورفكان «32 نقطة»، وحتا «28 نقطة»، كما يلعب الذيد ومصفوت في مواجهة تحصيل حاصل.

سجل هدفي العروبة كل من خليل نصيب والبرازيلي أديلسون في الدقيقتين 23 و42، وأحرز للعربي ميهاي «ق 90+3».

وعاد الحمرية بثلاث نقاط غالية من ملعب مسافي، وفاز عليه 2 - 0، سجل للحمرية كل من عبد الله بخيت وتوماس في الدقيقتين6 و54، وبهذه النتيجة حافظ الحمرية على حظوظه في التأهل إلى دوري المحترفين بوصوله إلى النقطة 31.

وخيّم التعادل الإيجابي 3- 3 على مباراة دبا الحصن والتعاون.

أحرز للتعاون كل من محمد بن حمودة وفهد مبارك وعبد الله المصلحي في الدقائق 47 و 58 و 66، ولدبا الحصن أحمد نيانجادو وعبد الواسع المطري وفينكيوس سيلفا في الدقائق 60 و64 و69، ووصل دبا الحصن إلى 26 نقطة، والتعاون إلى 14 نقطة.