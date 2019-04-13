شباب الأهلي يكسب «الديربي» ويعزز وصافته

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

عمّق شباب الأهلي جراح مضيفه الوصل وفاز عليه 4-2، في لقاء «الديربي» بين الفريقين أمس في زعبيل، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصل إلى النقطة 41 معززاً وصافته للدوري بينما تجمد رصيد الوصل عند «23» نقطة في المركز التاسع، وسجل الرباعية كل من: إسماعيل الحمادي في الدقيقة 35، لوفانور، هدفين في الدقيقتين 43 و84، وأحمد خليل في الدقيقة 77، وأحرز هدفي الوصل، كايو كانيدو من ركلة جزاء احتسبت بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار» في الدقيقة 55، وماتيوس دا سليفا في الدقيقة 87.

وأجرى الوصل تغييراً على تشكيلته الأساسية قبيل انطلاقة المباراة بدقائق بعد تعرض المدافع هزاع سالم للإصابة في عملية الإحماء، ليدفع المدرب بحسن محمد بديلاً عنه، كما أجرى شباب الأهلي تبديلاً اضطرارياً حيث دفع بوليد حسن بدلاً من ماجد حسن الذي تعرض للإصابة بعد تداخل قوي مع مدافع الوصل وحيد إسماعيل «ق 23». من ناحية أخرى اقترب فريق الشارقة خطوة جديدة نحو التتويج بدرع الدوري بفوزه على بني ياس 2 - 1، ووصل «الملك» إلى النقطة 50، كما فاز دبا الفجيرة على الفجيرة 2 - 1.

وأنعش فريق الإمارات، آماله بفوز ثمين بملعبه في رأس الخيمة على الظفرة 3 - 2، ووصل إلى النقطة 15، متقدماً إلى المركز 12 لأول مرة منذ جولات عدة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 24.

سجل ثلاثية «الصقور»، كايو العائد بعد غيبه طويلة «ق7»، ومحمد هلال «ق61»، وصابر خليفة «ق63»، فيما سجل ثنائية الظفرة محترفه رومولو» «ق54» من ركلة جزاء، و«ق78». وشهدت المباراة عودة حكم المباراة محمد عبيد إلى تقنية الفيديو «فار» 4 مرات، أبرزها إلغاء ركلة جزاء احتسبها لمصلحة الظفرة في الدقيقة التاسعة.