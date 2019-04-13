الوصل.. «هاتريك» دوري سيدات الطائرة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

حافظ فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل، على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي «هاتريك»، بفوزه أمس على فريق الشارقة لرياضة المرأة 3 ـ 1، في المباراة النهائية، التي أقيمت بصالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وتوجت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، البطل والوصيف بحضور يوسف الملا رئيس الاتحاد، ونبيل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية بنادي الوصل.

حسمت لاعبات الوصل، الشوطين الأول والثاني 25 ـ 19 و25 ـ 18، وفازت لاعبات الشارقة لرياضة المرأة بالثالث 25 ـ 12، والوصل بالرابع 25 ـ 18.