«الفار» يمنح دبا فوزاً غالياً على الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تصدرت تقنية الفار مشهد ديربي إمارة الفجيرة، والذي حسمه دبا لمصلحته بعد الفوز الصعب على ذئاب الفجيرة بنتيجة 2-1.

حيث تقدم الضيوف (الفجيرة) بالهدف الأول عبر الجزائري محمد بن يطو (ق 12)، لكن خالد عبد الله عدّل النتيجة للنواخذة (ق 28)، وفي الشوط الثاني منح حكم الفيديو دبا ركلة جزاء بعد مخالفة لاعب الفجيرة إبراهيم خميس مع خالد عبد الله، نفذها الأردني ياسين البخيت بنجاح في الدقيقة 88، ليصل دبا برصيده إلى 11 ويبقي على آماله قائمة في البقاء، فيما تجمد الذئاب عند 14 نقطة، أدار المباراة الحكم عادل النقبي.

في الدقيقة 12 كسر اللاعب الجزائري محمد بن يطو لصيامه التهديفي الذي استمر لأكثر من 11 جولة مسجلاً هدف فريقه الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء، وقف حارس دبا عبد الله سلطان غير قادر على التعامل معها.

وأعاد اللاعب خالد عبد الله المباراة لنقطة التعادل بعد أن تعامل مع الكرة الثابتة التي لعبها ياسر الجنيبي داخل منطقة الجزاء ليتابعها خالد عبد الله محرزاً هدف التعادل للنواخذة (ق 28).

وفي شوط المباراة الثاني، وبعد الرجوع لحكم الفيديو عبر سماعة الهاتف رفض حكم المباراة عادل النقبي احتساب ركلة جزاء احتج عليها لاعبو دبا كثيراً، بعد ارتطام الكرة بيد المدافع هلال سعيد (ق 50)، وحاول لاعب الفجيرة مهند خميس أن يعلن عن نفسه وأرسل قذيفة صاروخية في سقف المرمى، لكن حارس دبا طار للكرة وحوّلها لركنية (ق 66).

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو مرة أخرى احتسب عادل النقبي ركلة جزاء لدبا بعد أن قام إبراهيم خميس بارتكاب مخالفة واضحة ضد اللاعب خالد عبد الله لينفذ الضربة الأردني ياسين البخيت، ويتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني (ق 88) لتنتهي المباراة بفوز صعب وغالٍ لدبا الفجيرة.