كلباء والجزيرة.. فوارق كبيرة

المصدر: كلباء - علي الظاهري - أبوظبي - محمد محسن

يستضيف اتحاد كلباء ضيفه الجزيرة في الخامسة و50 دقيقة من مساء اليوم لحساب الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسط فوارق كبيرة في طموحات الفريقين، لاسيما أن أصحاب الأرض يتطلعون إلى النقاط الثلاث وتحقيق الفوز بعد صيام 6 جولات سعياً إلى البقاء مع «المحترفين»، ويبلغ رصيد الفريق حالياً 21 نقطة فقط، فيما يطارد الجزيرة القمة ورصيده 37 نقطة.

أنهى الجزيرة تحضيراته في ظل ثقة وحماسة كبيرتين بعد الفوز العريض على العين 5- 1 في الجولة الماضية، لكنه في الوقت نفسه يعاني من غيابات مؤثرة.

ويفتقد صانع الألعاب خلفان مبارك بسبب تمزق في العضلة اليمنى الخلفية، ويغيب لمدة لا تقل عن شهر، بالإضافة إلى الثلاثي عادل بوبكر الحارس البديل الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، ومحمد جمال، الذي يغيب إلى نهاية الموسم، وأحمد ربيع الذي يتلقى العلاج في مستشفى راشد، كما يفتقد سالم راشد للحصول على الإنذارات الثلاثة.

ويطمح الجزيرة في تخطي عقبة كلباء الصعبة لتحسين مركزه من أجل حجز بطاقة آسيوية. خصوصاً أنه عادةً ما يعاني أمام الفرق المتأخرة في جدول الترتيب وفي ظل وجود غيابات مؤثرة.

ثقة

وأوضح الهولندي هيرتوغ مدرب الجزيرة، أن الغيابات متعددة في فريقه وفي مراكز مختلفة، لكنه على ثقة من قدرة المجموعة الحالية على تجاوز عقبة كلباء، وتحقيق الفارق.

وقال: اعتدنا على مثل هذه الظروف الصعبة وفي كل مرة يؤكد اللاعبون أنهم على قدر المسؤولية، وقادرون على النجاح في أي مهمة، وأشار إلى أن الجزيرة كان يعاني أمام الفرق الأقل في المستوى، لكنه تخلص من هذه المشكلة من شهر ديسمبر الماضي، وأصبحت هذه العقدة بعيدة عن لاعبينا، والذين يخوضون كل مواجهة على قدر الطموح والتحدي.



ولفت إلى أن مباراة كلباء تختلف عن مواجهة العين الماضية،لكل مباراة ظروفها، وقال : سنحتفظ بأسلوبنا الهجومي ، ونعلم ان المواجهة صعبة، لأن المنافس يسعى للتخلص من مركزه الصعب في قائمة الترتيب، وفي الوقت نفسه فهو يمتلك أفضلية الأرض والجماهير، وفريقنا جاهز معنوياً وفنياً، للعودة بالنقاط الثلاث.

تفاؤل

وأكد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، أن مباراة الجزيرة مختلفة عن لقاء الفريقين في الدور الأول، وقال: فريقنا مكتمل الصفوف وجاهز، وعليه تقديم أداء قوي، وأشعر بتفاؤل كبير، وثقتي كاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: كنا نتمنى تحقيق الفوز في مباراة الفجيرة الماضية والتي انتهت بالتعادل 3 - 3، ولكن في بعض الأحيان فإن كرة القدم غير منصفة، وعموماً نطمح في تحقيق الفوز اليوم.

وأكد فيفياني، أنه لا يحمّل مسؤولية النتائج السابقة لأي لاعب، والمسؤولية مشتركة بين الجميع، وقال: تراجع المستوى يعتبر طبيعياً في ظل ارتكاب أخطاء فردية تتسبب في إضاعة النقاط، ما انعكس سلباً على موقف الفريق، والأهم هو تصحيح الأخطاء والتقليل منها .

وأشار مدرب اتحاد كلباء إلى أن الفريق بدأ يستعيد عافيته تدريجياً ويمشي بخطى واثقة نحو الأمام، وأعرب عن سعادته بعودة حسن يوسف والذي سيكون إضافة ضمن الخيارات المتاحة.