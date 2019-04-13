العين وعجمان.. حصد النقاط

المصدر: العين - طلحة عبدالله - عجمان - ياسر قاسم

يستضيف العين، في السادسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، فريق عجمان بالجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع كل فريق لمواصلة حصد النقاط للمحافظة على ترتيبه في جدول البطولة، ويبلغ رصيد العين 38 نقطة مقابل 24 نقطة لعجمان.

وأكمل «الزعيم» تحضيراته الميدانية بمران أخير أمس تحت قيادة مدربه الإسباني خوان غاريدو، ويتطلع الفريق لحصد المزيد من النقاط والتقدم خطوة في سلم الترتيب أو على الأقل المحافظة على موقعه الحالي، بعد أن تعقدت مهمته بدرجة كبيرة في المحافظة على اللقب بسبب اتساع فارق النقاط بينه والمتصدر.

ويعول العيناوية على الروح القتالية العالية التي ظهر بها الفريق في مباراته الأخيرة بالبطولة الآسيوية ما مكنه من انتزاع نقطة ثمينة من منافسه محافظاً على حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية.

وفي المقابل يتطلع فريق عجمان لمواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري واستعد الفريق لمباراة العين بسلسلة من التدريبات اليومية بعد فترة راحة قصيرة امتدت 3 أيام بعد مواجهته للشارقة في الجولة الماضية، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بعد آخر تدريب أجراه الفريق قبل التوجه للعين مساء أمس.

صعوبة

ورغم صعوبة مهمة الفوز بلقب الدوري إلا أن مدرب العين غاريدو أكد أن فريقه مطالب بالقتال ومضاعفة الجهود والعمل على تحقيق الانتصارات في جميع المباريات المتبقية وعدم الاستسلام حتى نهاية مبارياتنا في البطولة.

موضحاً أن العين فريق كبير ولديه اسمه وتاريخه وينبغي أن يؤكد دائماً على هذه الحقيقة وأشار إلى العمل على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة على حدة مع رفع معدل التركيز، وقال في المؤتمر الصحافي أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه للمباراة:

لدينا ثقة عالية في جميع اللاعبين فهم دائماً يحرصون على القتال في الدفاع عن شعار النادي وإرضاء طموحات جماهيره، وبالطبع فإن الفوز على عجمان سيعزز كثيراً من دوافع اللاعبين في الاستحقاقات المتبقية بالموسم، وعلى جماهير العين متابعة جهودها في التشجيع ومؤازرة اللاعبين لأن المرحلة المقبلة مهمة جداً كون أن العين يقاتل على المستوى المحلي والآسيوي لتحقيق النتائج التي تليق به.

وأضاف: المهمة لن تكون سهلة لأن عجمان أحد الفرق القوية والمنظمة ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء ونحن مطالبون بالتركيز والقتال والحذر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

منافسة قوية

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق أن المنافسة القوية على المراكز بين الخامس والثامن، تزيد من طموحات فريقه للتقدم في الجدول وتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، وقال فريقنا لا يهمه من يحسم لقب بطولة الدوري ويلعب أمام جميع المنافسين بذات الجدية كما حدث عندما تعادل مع شباب الأهلي والشارقة، مؤكداً أن لكل مباراة خصوصيتها، وسيعتمد على تكتيك مختلف عن الذي واجه به الشارقة في الجولة الماضية.

وأعرب الرمادي عن سعادته بمستوى جميع اللاعبين وجاهزيتهم وطريقة تعاملهم الاحترافية، وقال: صفوف الفريق مكتملة خاصة بعد عودة المدافع محمد شاكر الذي قدم مستوى جيداً في المباراة السابقة عقب مشاركته مع المنتخب الأولمبي، متمنياً ظهور الفريق بذات القوة التي كانت في مباراة الشارقة.

وأكد الرمادي أن الأوراق مكشوفة ولا توجد أسرار من واقع عدد المباريات التي خاضها كل فريق هذا الموسم، وأشار إلى جاهزية الفريق لمواجهة العين الذي حقق نتيجة إيجابية في البطولة الآسيوية، وأوضح أنه يطمع في الوصول لما بعد النقطة 35 حتى نهاية المشوار لتكون المرة الأولى يصل فيها الفريق هذه المرحلة.

وأوضح الرمادي أن الدخول للتشكيلة يفرضه إجادة المستوى لجميع اللاعبين، أجانب ومواطنين والاختيار يكون للأفضل بغض النظر عن هوية اللاعب.

سعيد جمعة: جاهزون للفوز

شدد سعيد جمعة، المدافع الشاب بفريق العين على أهمية الفوز في مباراة عجمان، وأكد جاهزية الفريق لتحقيق التطلعات وقال: نحترم المنافس وهو فريق متميز ويحقق نتائج جيدة وبالنسبة لنا فجميع المباريات المتبقية مهمة.

واضاف: أشكر المدرب غاريدو الذي منحني فرصة اللعب في المواجهة السابقة، وهو ما يعزز دوافعي لتقديم الأفضل.

محمد شاكر: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

أوضح محمد علي شاكر مدافع عجمان، جاهزيتهم لمواجهة العين، وقال: «نحن متفائلون بقدرة الفريق على تقديم المستوى المقنع الذي يقود للنتيجة الإيجابية».

وأكد شاكر، احترامه وزملاؤه لفريق العين، الفريق استعد للعين جيداً، والجهاز الفني يتعامل مع جميع المباريات بكل جدية.