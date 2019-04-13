"الصقور" يطير في ليلة "الفار"

المصدر: رأس الخيمة: علي شدهان

طار فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى المركز 12 في لائحة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي، بعد فوزه الثمين اليوم في ملعبه الخضراوي برأس الخيمة على نظيره الظفرة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة 20 من البطولة، في ليلة تسيدتها تقنية الفيديو "الفار" شكلا ومضمونا بعدما عاد إليها حكم المباراة محمد عبيد 4 مرات، أبرزها إلغاء ركلة جزاء احتسبها لمصلحة الظفرة في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول للمباراة.

واكتسب الفوز أهمية قصوى للصقور، كونه جاء بعد عدة هزائم، وأسفر عن تقدمه مركزا واحدا، والخروج من المركز 13 لأول مرة منذ عدة جولات شهدت "تسمرا" للفريق الأخضر في المركز ما قبل الأخير، قبل أن يتحرك مركزا واحدا قد يكون مقدمة لخروجه من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال عرف كيفية استثمار مبارياته المتبقية له في الدوري بشكل ذكي!

وسجل ثلاثية الصقور، محترفه البرازيلي كايو العائد بعد غيبه طويلة "ق7"، ومحمد هلال "ق61"، ومحترفه التونس صابر خليفة "ق63، فيما سجل ثنائية الظفرة محترفه رومولو "ق54 من ركلة جزاء"، و"ق78".