العروبة يعتلي قمة "الأولى" مؤقتاً

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

اعتلى العروبة صدارة دوري الدرجة الأولى "بشكل مؤقت" بعد فوزه خارج الديار على العربي بنتيجة 2-1.

سجل هدفي العروبة، الذي رفع رصيده الى 33، كل من خليل نصيب والبرازيلي اديلسون في الدقيقتين 23،42، وأحرز يتيمة العربي الروماني ميهاي ق 90+3، ليستعيد فرسان العروبة قمة الترتيب من خورفكان "32" نقطة، والذي يواجه غدا ضيفه حتا الرابع بـ 28 نقطة في مباراة تعتبر مهمة للفريقين.

وفي المباراة الثانية امس اجل الحمرية حسم بطاقة التأهل الأولى للجولة المقبلة بعد فوزه على مسافي على ملعبه بنتيجة 2-0.

سجل للحمرية كل من عبد الله بخيت وتوماس في الدقيقتين 6 ،54 ليحافظ الحمرية على حظوظه في التأهل بعد وصوله الى النقطة 31. وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 نتيجة مباراة دبا الحصن والتعاون.

ثلاثية التعاون سجلها كل من التونسي محمد بن حمودة وفهد مبارك وعبد الله المصلحي في الدقائق 47،58،66 وأحرز للحصن احمد نيانجادو واليمني عبد الواسع المطري والبرازيلي فينكيوس سيلفا ق 60 ،64 ،69، ليرفع التعاون رصيده الى 14 نقطة، والحصن الى 26.

ويلتقي غدا ايضاً الذيد ضد مصفوت في مواجهة تعتبر تحصيل حاصل.