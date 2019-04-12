"الفار" يمنح دبا فوزاً غالياً على الفجيرة في الوقت القاتل

المصدر: الفجيرة: محمد فضل، تصوير: زيشان أحمد

تصدرت تقنية الفار المشهد ديربي إمارة الفجيرة، والذي حسمه دبا لمصلحته بعد الفوز الصعب على ذئاب الفجيرة بنتيجة 2-1، حيث تقدم الضيوف (الفجيرة) بالهدف الأول عبر الجزائري محمد بن يطو (ق12)، لكن خالد عبد الله عدل النتيجة للنواخذة ق 28، وفي الشوط الثاني منح حكم الفيديو دبا ركلة جزاء بعد مخالفة لاعب الفجيرة إبراهيم خميس للاعب خالد عبد الله نفذها الأردني ياسين البخيت بنجاح في الدقيقة 88 ليصل دبا برصيده الى 11، ويبقى على اماله قائمة في البقاء فيما تجمد الذئاب عند 14 نقطة، أدار المباراة الحكم عادل النقبي.

شوط تعادلي

ولم تستمر فترة جس النبض طويلاً بعد أن وجد الأردني ياسين البخيت نفسه في وضعية مريحة وفي مواجهة حارس الفجيرة عبد الله التميمي الذي عرف كيف يتدخل في الوقت المناسب وينقذ مرمى فريقه من هدف مبكر ق 6.

وتشهد الدقيقة 12 كسر اللاعب الجزائري محمد بن يطو لصيامه التهديفي الذي استمر لأكثر من 11 جولة مسجلاً هدف فريقه الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء وقف حارس دبا عبد الله سلطان يتفرج عليها وهى تعانق الشباك، هدف أشاع البهجة في مدرجات الذئاب، وأعاد اللاعب خالد عبد الله المباراة لنقطة التعادل بعد ان تعامل مع الكرة الثابتة التي لعبها ياسر الجنيبي داخل منطقة الجزاء ليتابعها خالد عبد الله محرزاً هدف التعادل للنواخذة ق 28، وكاد روزا ان يضيف هدف فريقه الثاني ق 32 لكن كرته ذهبت في أحضان حارس دبا الذي أراح جماهير فريقه بعد نجاحه في ابطال مفعول هذه الهجمة ،لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي.

تفوق دباوي

ومع انطلاقة شوط المدربين وبعد الرجوع لحكم الفيديو عبر سماعة الهاتف رفض حكم المباراة عادل النقبي احتساب ركلة جزاء احتج عليها لاعبو دبا كثيراً بعد ارتطام الكرة بيد المدافع هلال سعيد ق 50، وحاول لاعب الفجيرة مهند خميس ان يعلن عن نفسه وارسل قذيفة صاروخية في سقف المرمى، لكن حارس دبا طار للكرة وحولها لركنية ق 66 ، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو احتسب عادل النقبي ركلة جزاء لدبا بعد أن قام إبراهيم خميس بارتكاب مخالفة واضحة ضد اللاعب خالد عبد الله لينفذ الضربة الأردني ياسين البخيت ويتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني ق 88 الذي انتهت عليه المباراة.