فوز شباب الأهلي والهلال في افتتاح «دولية دبي تحت 16 سنة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق شباب الأهلي على الوصل 3- 0، في افتتاح بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بملاعب شباب الأهلي دبي بالممزر، وتستمر حتى 19 الجاري، وسجل أهدافه حارب عبد الله، وحمدان حميد حسين، وإبراهيم حسن خلفان، وتغلب الهلال السعودي على بروسيا دورتموند الألماني 3 - 2، ونجح في تحويل خسارته في بداية المباراة إلى فوز في الوقت الإضافي.

سجل الثلاثية كل من برناوي محمد علي، الدوسري محمد، وراديف محمد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للمباراة.

وأحرز هدفي دورتموند دومنيك فوسلويسكي، وليرت تاهيري.

مباريات اليوم

ويواجه شباب الأهلي في الخامسة إلا ربع مساء اليوم، فريق الهلال السعودي، في مواجهة ساخنة على صدارة المجموعة الأولى، تليها مباراة بروسيا دورتموند مع الوصل في السابعة والنصف مساء، ويلتقي غداً النصر مع فريق فلامنغو البرازيلي، وأتلتيكو مدريد مع حتا المجموعة الثانية. عبر خالد محمد مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز في أول مباراة للفريق في البطولة.

وقال: سعداء بالنتيجة، لكن علينا أن نترك ذلك خلفنا، وأن نركز على المباريات المقبلة، حيث نواجه فريق الهلال السعودي في المباراة المقبلة، والذي يلعب بمعنويات عالية، بعد فوزه الثمين على فريق بروسيا دورتموند الألماني، وسيكون علينا مواجهة دورتموند في ختام التصفيات، وتمثل كل مواجهة في التصفيات، مثل مباراة الدور النهائي، وعلينا الفوز قبل التأهل إلى نصف النهائي، ونحن عازمون على أن نكون أول فريق إماراتي يفوز بهذه البطولة.

بداية

وأكد هيرنانديس مدرب الهلال، أن الفوز على دورتموند أفضل بداية للفريق الذي يلعب بطموح استعادة لقب بطولة دبي الدولية.

وقال:أنا سعيد بمستوى اللاعبين وأدائهم واحتفاظهم بالهدوء والأمل حتى الثواني الأخيرة من المباراة، حتى استطاعوا أن يغيروا نتيجة المباراة، وهذا يؤكد أن هدفنا المنافسة على اللقب، فلدينا فريق جيد، ومع القليل من الحظ يمكننا الصعود إلى منصة التتويج.

وتابع: بدايتنا جيدة، وكل ما نحتاجه الحفاظ على نفس الروح التنافسية إلى نهاية البطولة.

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يشارك في النسخة الحالية من البطولة 8 فرق، تم تقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى فرق شباب الأهلي والوصل والهلال السعودي وبروسيا دورتموند الألماني، والثانية فرق النصر وحتا وأتلتيكو مدريد وفلامنغو البرازيلي.