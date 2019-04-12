شباب الأهلي بطل دوري تحت 15 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز فريق تحت 15 سنة «ب» لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أحد فرق أكاديمية النادي، ببطولة الدوري، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وتغلب مؤخراً على الحمرية 7-2، وتعتبر البطولة هي الرابعة التي تحققها الأكاديمية. وحقق الفريق خلال مشواره الفوز في 13 مباراة، من 17 وسجل لاعبوه 65 هدفاً، منها 9 أهداف للاعب هزاع فهد.

ويتولى الدكتور موسى عباس منصب مدير الأكاديمية، ويعاونه كل من يوسف مراد نائب مدير الأكاديمية، جان فان المدير الفني لقطاع الناشئين، عنتر مرزوق مساعد المدير الفني للقطاع. ويشرف على فريق تحت 15 سنة «ب» ، عبد الله علي نائب مدير الوحدة الإدارية لفرع الممزر، ومحمد سيف مدير الفريق، ويدرب الفريق، غانم البلوشي، ويعاونه محمد حجازي، وأحمد رويله مدرب الحراس.