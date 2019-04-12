العروبة يبحث عن صدارة «الأولى» في ملعب العربي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تدخل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم مرحلة الحسم بمباريات الجولة 16، ويتبقى بعدها 3 جولات فقط على المشهد الختامي.

وتشهد مباريات الجولة 5 مباريات، تقام 3 منها في توقيت واحد اليوم «الساعة الخامسة و50 دقيقة»، وتجمع العروبة الوصيف بـ 30 نقطة، والذي يحل ضيفاً على العربي، يسعى العروبة للعودة بالنقاط الثلاث من أم القيوين للعودة إلى الصدارة والإبقاء على حظوظه في التأهل بجانب تضييق الخناق أكثر على خورفكان المتصدر الحالي.

وفي المباراة الثانية يخوض الحمرية الثالث بـ 28 نقطة مباراة مهمة خارج ملعبه، حيث يواجه مسافي المتحفز ويحاول مدرب الحمرية الجديد محمد إسماعيل قيادة فريقه للفوز دون سواه في أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى بعد أن حل خلفاً لمواطنه المقال سليمان البلوشي والذي تم الاستغناء عنه عقب الهزيمة أمام أبناء الخور ولا مناص من الفوز للحمرية للاقتراب من التأهل لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

تحسين مراكز

وتجمع المباراة الثالثة دبا الحصن مع التعاون المتطور ويسعى الفريقان لتحسين مراكزهما، وحقق التعاون الفوز بخماسية على العربي في الجولة الماضية كما استعاد دبا الحصن نغمة الانتصارات عبر بوابة مصفوت.

قمة الغد

من ناحية أخرى تقام غداً قمة الجولة بمواجهة خورفكان صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة، وضيفه حتا الرابع بـ 28 نقطة ويسعى أبناء الخور للحفاظ على الصدارة، وقد يساهم الفوز إلى ضمان الفريق البطاقة الأولى إلى دوري المحترفين حال الفوز على حتا مع خسارة الحمرية بملعب مسافي اليوم ويلتقي في المباراة الخامسة والأخيرة خلال هذا الأسبوع الذيد مع مصفوت غداً في مواجهة تحصيل حاصل.

نتائج

أسفرت نتائج مباريات الجولة 15 عن فوز خورفكان على الحمرية 2 – 0، والتعاون على العربي 5 - 2، والعروبة على مسافي 3 - 1، وحتا على الذيد 2 - 1، ودبا الحصن على مصفوت 2 - 1.

ترتيب

يتصدر خورفكان الدوري بـ 32 نقطة يليه العروبة 30 نقطة ثم الحمرية 28 نقطة وهو نفس رصيد حتا الذي يتخلف عن الحمرية بفارق الأهداف ثم دبا الحصن الخامس 25 نقطة ومسافي السادس 22 نقطة ثم التعاون السابع 16 نقطة والعربي الثامن 13 نقطة ويأتي الذيد في المركز التاسع 12 نقطة وأخيراً مصفوت 5 نقاط.

مباريات الجولة 16

12 أبريل

دبا الحصن X التعاون 17:50

مسافي x الحمرية 17:50

العربي x العروبة 17:50

13 أبريل

خورفكان x حتا 17:50

الذيد x مصفوت 17:50

مباريات الجولة 16