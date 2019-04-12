بني ياس والشارقة.. مهمة مزدوجة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم - أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقى بني ياس وضيفه الشارقة على ملعب إستاد نادي بني ياس بالشامخة عند السادسة مساء اليوم ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي في مواجهة التحدي والإثارة، والصمود على سكة الانتصارات في مهمة مزدوجة لكل فريق.

حيث يدافع صاحب الأرض بقوة عن سلسلة نتائجه الإيجابية بملعبه، والتي امتدت لأكثر من عام خاض خلاله 16 مباراة لم يتعرض فيها للخسارة.

وذلك بفوزه في 12 مباراة وتعادله في 4 منها 10 مواجهات في النسخة الحالية من الدوري، فاز في 7 وتعادل في 3، ويسعى للمحافظة على هذه النتائج الإيجابية مع إلحاق أول هزيمة بمنافسه، ويضع السماوي في رصيده 33 نقطة بالمركز الخامس، ويدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد أن نجح في العودة بثلاث نقاط من مباراته في الجولة الماضية أمام مضيفه الإمارات.

فيما يتميز الشارقة بعدم الخسارة في الدوري حتى الآن، لكنه خسر على ذات الملعب الشهر الماضي أمام الظفرة في نصف نهائي منافسة كأس رئيس الدولة، ما يجعله أكثر حذرا من تكرار الخسارة على ذات الملعب، خاصة أن منافسه أثبت تميزا كبيرا في الموسم الحالي، ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وفوزه اليوم يجعله على بعد خطوات قليلة من اللقب، وكان الشارقة قد تعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام عجمان، لذلك يدخل لقاء اليوم أكثر عزيمة على حصد النقاط.

تحقيق الفوز

وعلى الرغم من الاحترام الكبير الذي أظهره الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي لمنافسه، لكنه أكد في ذات الوقت مقدرة فريقه على تحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب مدعوما بسلاحي الأرض والجمهور.

وقال كرونوسلاف: نواجه فريقا قويا ومتميزا في كل خطوطه نجح في تقديم موسم متميز يستحق عليه التهنئة والإشادة، وهذا يفرض علينا أن نتعامل معه بحذر وأن نكون أكثر تركيزا حتى نحقق الفوز ونلحق الخسارة الأولى بمنافسنا وأعتقد أن فريقي مؤهل تماما لهذه النتيجة.

وأكد كرونوسلاف أن الشارقة عليه أن يعلم أنه قادم لخوض مباراة صعبة، ذاكرا أن بني ياس يكون أكثر قوة بملعبه الذي لم يخسر عليه في هذا الموسم وأضاف بثقة: الشارقة لن يحتفل في بيت بني ياس بالفوز لأننا عازمون على كسب نتيجة المباراة، صحيح أننا خسرنا أمامه في النصف الأول من الموسم ولكن الآن الوضع مختلف، لأن بني ياس أصبح أكثر نضجاً وقوة ولن يرتكب الأخطاء التي وقع فيها سابقاً.

تحضيرات

وعلى الطرف الآخر واصل فريق الشارقة تحضيراته القوية لمواجهة اليوم عقب مباراته الصعبة أمام فريق عجمان.

والتي خرجت بالتعادل وصاحبتها العديد من الأخطاء في صفوف الفريق بجانب تعرض قائد الفريق شاهين عبد الرحمن إلى الإصابة.

وهو الأمر الذي جعل المدرب في التدريبات الماضية يتخذ احتياطات تحضير البدلاء خاصة في حالة عدم تأكيد الجهاز الطبي جاهزية شاهين اليوم أو في حالة مشاركته وتعذر إكماله للمباراة أو خيارات الدفع به بديلا جملة من العوامل عمل مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري على التعاطي معها من كل الجوانب خلال التدريبات التي عقبت الجولة الماضية، وشهدت التدريبات اهتماما ومتابعة مستمرة من قبل مجلسي إدارة النادي وشركة كرة القدم لرفع الروح المعنوية للاعبين ومتابعة التحضيرات عن قرب.

ثقة وتحد

وصف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تحضيرات فريقه لمواجهة بني ياس اليوم بالجيدة واصفا المواجهة بأنها محطة مهمة للفريق في مسيرته في دوري الخليج العربي وقال: «تحضيراتنا جيدة للمباراة تمت في ظروف جيدة والتي تعتبر من أهم المحطات في مشوار الفريق، سنواجه خصما يقدم مستويات جيدة بقيادة جهاز فني متميز»، ومضى متحدثاً عن المباراة:

«نعلم صعوبة المباراة وأن الخصم لم يخسر على ملعبه، أتمنى أن ندخل المباراة بتركيز عالٍ»، وعن الغيابات في صفوف لاعبيه كشف المدرب عن غياب الثنائي ماجد سرور للإيقاف وشوكوروف المصاب.

جاهزية البدلاء

وعبر مدرب الشارقة عن ثقته في مقدرة لاعبيه البدلاء على تعويض زملائهم الغائبين وقال: «واثق من أن اللاعبين البدلاء قادرون على تغطية النقص في الفريق، اللاعبين يعلمون أهمية النقاط المتبقية في الدوري لإنهاء المشوار بشكل إيجابي».

وعن موقف متوسط دفاع الفريق شاهين عبدالرحمن قال: «شاهين انضم للمجموعة في التدريبات ونسعى لتواجده في المباراة، اللاعبين أحسوا بقوة الفرق المنافسة خصوصا في مباراة عجمان الأخيرة، وأتمنى أن نوفق للخروج بنتيجة إيجابية». واستطرد: «غياب ماجد وشوكوروف مؤثر ولكن البدلاء لديهم الخبرة مثل الشحي وشاهدناه شكل إضافة كبيرة للفريق، نعلم أن المشوار طويل وصعب ويحتاج لمضاعفة الجهود من الجميع».

عوانة: عدم خسارة الشارقة حافز قوي

اعتبر فواز عوانة نجم وسط بني ياس، أن عدم خسارة الشارقة حتى الآن في دوري الخليج العربي يعتبر حافزاً قوياً لفريقه في لقاء الفريقين اليوم، ذاكراً أن زملاءه أكثر إصراراً على إلحاق أول هزيمة بمتصدر الدوري.

وأضاف عوانة: لدينا حافز ثانٍ يتمثل في عدم خسارتنا على ملعبنا طوال الموسم الحالي، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة سلسلة نتائجنا الإيجابية أمام جماهيرنا مع إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيدنا تقدمنا خطوة إلى الأمام. وأكد فواز عوانة، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة لأن الشارقة فريق قوي ومتميز، ولديه دوافعه الكبيرة في المباراة. وأضاف: نعد بأن نكون نداً قوياً له، وأن نقدم أمامه مستوى جيداً يؤكد قوة فريقنا الذي يستهدف الفوز في كل مبارياته.أبوظبي - البيان الرياضي

منديز: ثقتنا كبيرة في عبور «السماوي»

كشف لاعب الشارقة المحترف ريان منديز، عن جاهزية فريقه لخوض مباراة بني ياس التي وصفها بالصعبة، وعبر عن ثقته في مقدرة فريقه على العبور بنتيجة إيجابية من المباراة، مطالباً الجماهير بالمزيد من الدعم ليتحقق النصر بتكاتف الجميع على حد تعبيره.

وأضاف منديز: «تأهبنا بشكل جيد، ومباراة صعبة تنتظرنا أمام بني ياس، وتحضيرنا جيد ونتطلع للخروج بالنقاط الثلاث من المباراة»، وتابع: «بني ياس يلعب كرة قدم جيدة، ونعلم صعوبة المباراة ونمتلك العناصر القادرة على ترجيح كفة الشارقة في اللقاء، ونعمل كفريق واحد في كل المباريات».

وعن استراتيجية فريقه في المباراة قال: «كل مباراة لها سيناريو خاص والحلول موجودة لدينا، ونتميز بالعمل الجماعي في جميع الخطوط والجميع يساند الآخر».الشارقة - البيان الرياضي









