الإمارات والظفرة.. إنقاذ واطمئنان

المصدر: أبوظبي، رأس الخيمة ـ البيان الرياضي

يخوض فريقا الإمارات والظفرة على ملعب الأول برأس الخيمة في الثامنة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مباراة يمثل الفوز فيها إنقاذاً للصقور، واطمئناناً للظفرة الذي بات في وضع بعيد إلى حد كبير عن صراع الهبوط تحديداً.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز 13 ما قبل الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 12 نقطة فقط، فيما يقف الظفرة سابعاً بـ 24 نقطة.

ويفتقد الصقور في مباراة اليوم، إلى خدمات عدد من نجوم تشكيلته الأساسية، حارس مرماه الأساسي أحمد الشاجي، وخالد شماريخ للإصابة، وعبدالله موسى للطرد في مباراة بني ياس في الجولة 19، في مقابل عودة محترفه البرازيلي كايو، ونجمه خالد خميس بعد تماثلهما إلى الشفاء من الإصابة.

منافس متألق

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، شدد على أنه ليس أمام فريقه إلا الفوز في المباراة على منافس متألق ومتأهل إلى نهائي بطولة الكأس، منوهاً بأن فريقه لا يملك خيارات كثيرة نتيجة وضعه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، خصوصاً بعد هزيمته أمام بني ياس في الجولة 19.

وكشف القادري النقاب عن أنه تحدث إلى لاعبيه عن أهمية المباراة، وحساسية موقف الصقور، وحتمية عدم التفريط بنقاط أي مباراة قادمة، ومنها مباراة الظفرة.

متوقعاً أن تكون ردة فعل لاعبيه إيجابية، منوهاً بأن إدارتي النادي وشركة كرة القدم، حرصتا خلال الأيام الماضية على الالتقاء باللاعبين لبث الثقة وروح التفاؤل في نفوسهم، والعمل على إخراجهم من الحالة المعنوية الناتجة عن وضع الصقور في لائحة الترتيب العام.

عودة كايو

وأشاد القادري بالظفرة، واصفاً إياه بالفريق المتطور والمتألق والمنافس القوي، مستدلاً على ذلك بتأهله إلى نهائي بطولة الكأس، متوقعاً أن تكون مباراة اليوم صعبة، مبدياً ارتياحه لعودة محترفه كايو بعد الشفاء من الإصابة الغامضة التي أبعدته عن الصقور فترة طويلة، متوقعاً أن يكون كايو إضافة نوعية لفريقه، خصوصاً في خط الهجوم الذي عانى كثيراً لغيابه.

ومن جانبه أبدى البرازيلي كايو محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، سعادته الغامرة بالعودة من جديد إلى صفوف الصقور في مباراته اليوم مع ضيفه الظفرة ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه تعرض للإصابة منذ أكثر من شهر.

وقد شفي منها الآن، ومستعد للعب في مباراة اليوم، وإفادة فريقه بالقدر الذي يستطيع، منوهاً بأنه يتطلع مع زملائه لاعبي الصقور إلى تحقيق الفوز على الظفرة، وتحسين وضع فريقه في لائحة الترتيب.

معنويات

وأكمل الظفرة إعداده للقاء اليوم بمعنويات عالية بعد أن نجح الفريق أخيراً في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي حولته من مناطق الذيلية إلى منتصف جدول الترتيب، وأدى الفريق عدداً من التدريبات عقب مباراته السابقة ضد الوحدة التي خرج منها بنقطة التعادل الإيجابية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش على تصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات وعمل على تجهيز ميليسي العائد من الإصابة الذي يشارك أساسياً اليوم مع اكتمال جاهزية البرازيلي ديجو مفتاح انتصارات الفريق، فيما يفقد إبراهيم سعيد بسبب الإصابة.

وأكد رازوفيتش أن رحلة التطور الواضحة في مستوى فريقه سوف تتواصل في بقية مشوار الموسم، وأن هذا التطور سيظهر في نتائجه الإيجابية، وأضاف: المباراة ستكون صعبة، لكننا أيضاً عازمون على الفوز وتقديم مباراة ترضي الطموحات.

تأمين الموقف

بدوره قال سهيل المنصوري جناح الظفرة أنهم يضعون الفوز هدفاً لهم، دون أي تراخ، مشيراً إلى أن الوصول لمنطقة الوسط لا يعني تأمين الموقف في الوقت الراهن وأضاف: لا ندري ما تحمله لنا الجولات المقبلة لذلك يجب ألا نفرط في أي مباراة وأن نسعى أمام كل المنافسين لتحقيق الفوز.

وأكد المنصوري احترام الصقور، مشيراً إلى أنه فريق منافس والحذر منه واجب رغم جلوسه في مركز متأخر بالدوري، وعزا لاعب الظفرة التطور الكبير في أداء فريقه إلى الانسجام بين اللاعبين والاستفادة من تدريبات الجهاز الفني.