دبا والفجيرة.. «ديربي» الفرصة الأخيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

سيكون ملعب الفجيرة مسرحاً لمباراة ديربي الإمارة، والتي تجمع دبا «النواخذة»، بالفجيرة «الذئاب»، وذلك عند الخامسة وخمسين دقيقة عصراً، ويأتي ديربي الفجيرة ضمن الجولة العشرين من دوري الخليج العربي، وسط ظروف حرجة ومعقدة، يعيشها فريقا الإمارة هذا الموسم، بسبب سوء النتائج، التي أدت إلى تراجعهما في سلم الترتيب، إذ يحتل دبا المركز الأخير برصيد 8 نقاط، والفجيرة الثاني عشر بـ 14 نقطة.

وتبدو مباراة اليوم بمثابة الفرص الأخيرة للفريقين، للتمسك بآمال البقاء مع كبار الأضواء، وتنتظر جماهير النواخذة من لاعبي الفريق ردة فعل قوية، والعودة من جديد لسكة الانتصارات، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، فضلاً عن رد اعتبار خسارتهم في الذهاب بنتيجة 2 -1، للتمسك بآخر آمال البقاء في الأضواء.

غيابات

وسيفتقد الخديم لجهود كل من إدريس فتوحي المصاب، وأحمد إبراهيم المعاقب بالطرد أمام شباب الأهلي، وفي ما يتعلق بالفجيرة، فسيستمر غياب كل من خلفان وكوسوكو للإصابة، وكان الفجيرة قد خرج بنقطة غالية أمام كلباء في الجولة الماضية، بعد أن كسر الفريق سلسلة الهزائم المتتالية، التي وصلت لثماني مرات، وسيضع الفوز وحده اليوم الذئاب قريبين من النجاة.

معالجة الأخطاء

بدوره، وصف محمد الخديم مدرب دبا، مواجهة الفجيرة بأنها من المباريات المهمة، وقال أتوقع مواجه صعبة على الفريقين، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز العالي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الفجيرة، مع ضرورة تقديم الأداء المنتظر من قبل أنصار الفريق. وأشار إلى أنه تمت معالجة الأخطاء البسيطة التي حدثت في اللقاء الأخير، وتم التركيز على الجانب الدفاعي.

وفي اعتقادي أن بعض حالات الأخطاء، تعد درساً للفريق، وأكد الخديم أنه راضٍ إلى حد ما عن الهجوم الذي يخلق عدداً من الفرص، لكن ربما تنقصنا اللمسة الأخيرة، ولذلك، لا بد من اللعب بتوازن أمام الفجيرة، وبتركيز عالٍ، مع ضرورة تحويل الفرص التي يتحصل عليها اللاعبون وترجمتها إلى أهداف. وطالب الخديم لاعبيه بضرورة الحذر واحترام الخصم، كما نصحهم بأن تكون الروح الجماعية والقتالية موجودة في اللعب.

تحفظ

من جانبه، رفض مسفر مدرب الفجيرة، الإفصاح عن التشكيلة التي سيخوض بها المباراة، مشيراً إلى أنه أحدث بعض التغيرات على مراكز اللاعبين، قائلاً: أتمنى أن يكون كافة نجوم الفريق عند حسن ظن جماهيرهم الكبيرة، التي ستأتي اليوم لمؤازرة الذئاب.

وأشار مسفر إلى أنه متفائل بتحقيق النتيجة المطلوبة، ولديه إحساس بأن المحترف الجزائري محمد بن يطو، سيكون رجل المباراة، وسيعاود صولاته وجولاته في خط الهجوم، وقال: بالتأكيد سأعتمد على كافة نجوم الفريق اليوم، وأتمنى أن ننجح في الفوز، للتقدم خطوة مهمة نحو البقاء في دوري الأضواء، إدارة النادي هيأت كل الظروف الملائمة للاعبين، من أجل تحقيق الانتصار على دبا.

والذي نحترمه، لكننا عازمون على حرمانه من النقاط، والتي سيكون الصراع عليها قوياً خلال المواجهة اليوم، قمنا بتجهيز بدلاء الغائبين، وثقتنا كبيرة في كافة اللاعبين، ولكن أحذر من خطورة الفريق المضيف، الذي يمتلك لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، وأيضاً مواطنين، وبالعزيمة والإصرار، سنحقق الانتصار.

التعويض

أكد اللاعب البرازيلي ديغو دا سيلفا، أن اللاعبين يدركون جيداً أهمية المباراة لأجل تعويض النتائج السابقة والسعي للمستوى الأفضل الذي يمنحهم فرصة تحسين الصورة وهم على أهبة الاستعداد للقاء الفجيرة منوهاً بأنه سيبذل قصارى جهده، مشيراً إلى أن لقاء الفجيرة يعتبر مهماً للغاية، ولذلك فلابد من الحذر أن يكون حاضراً أمام الفجيرة حتى يتحقق الفوز المنتظر.

ومن جانبه، قال لاعب الفجيرة مهند خميس: «إن الفوز لو حدث اليوم على دبا الفجيرة فإنه سيقربنا خطوة مهمة نحو النجاة من الهبوط، لابد من اللعب بروح الفريق الواحد والقتال حتى صافرة الحكم النهائية».