تين كات: اتحاد الكرة خدعَنا!

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رغم خروج الوحدة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وخسارته لنهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي مارس الماضي، إلا أن الهولندي تين كات، مدرب «العنابي» عاد أمس للحديث عن رفض طلب تأجيل نهائي كأس الخليج العربي، مهاجماً اتحاد الكرة ولجنة المحترفين فيما يتعلق بتغير موعد نهائي الكأس الغالية، بين شباب الأهلي والظفرة.

وقال تين كات: «سمعت أن نهائي الكأس الغالية تغير موعده عما كان مقترحاً ، في الوقت الذي رُفض فيه طلبنا بتأجيل مباراتنا مع شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، ورغم أن الأمر انتهى، إلا أنني غاضب وأشعر بالخداع، أنا ولاعبو الوحدة، وأعتبر أن اللقب سُلب منا بعدما غاب عنا عدد كبير من اللاعبين».

وأضاف: « بعد أن علمت بأنه تم تغيير موعد نهائي الكأس الغالية لا يمكنني التعايش مع هذا الأمر، فكيف يقولون إنهم لا يمكنهم تأجيل نهائي كأس الخليج العربي وفي نفس الوقت هناك إمكانية لتعديل موعد نهائي الكأس الغالية؟، أشعر بالاستياء الشديد».