الرمادي: لا يهمنا من يحسم الدوري

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان، أن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين، عندما يحل ضيفاً عليه غداً، ضمن مباريات الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليس من باب تعطيله، بل لزيادة رصيد «البرتقالي» من النقاط، وقال هدفنا الوصول إلى النقطة 35 في نهاية مشوار الدوري، ولا يهمنا من يحسم بطولة الدوري.

وأضاف: الخروج بنتائج إيجابية أمام فريقي الشارقة وشباب الأهلي، لا يعني أن فريقنا يفضل التركيز على المنافسين الكبار، فكل مباراة لها خصوصيتها، مشيراً إلى أن التكتيك الذي يواجه به العين، سيكون مختلفاً عن مباراة الشارقة الماضية.