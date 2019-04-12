الإعلام الإماراتي في قرعة كأس الأمم الأفريقية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تشهد منطقة الأهرامات المصرية، حفل قرعة النسخة 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحضور إعلامي إماراتي، وتغطية تلفزيونية عبر قناة أبوظبي الرياضية.

والتي ستقدم تقارير متنوعة عن البطولة لمدة 9 ساعات، وأكد يعقوب السعدي رئيس القناة، أن التغطية تركز على البعد التاريخي في مصر، ويتصدر المشهد خروج الكاس والكرة الرسمية من داخل الهرم ،وقال: نقدم تقارير عدة عن قصة الألقاب السبعة للمنتخب المصري، واستعدادات الملاعب. من ناحية أخرى، تم تزيين مطار القاهرة الدولي بأعلام الدول المشاركة، ومن المنتظر حضور إنفانتينو، رئيس «فيفا»، وعدد من نجوم أفريقيا، من بينهم الإيفواري دروغبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والمغربي مصطفى حاجي.