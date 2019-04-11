وديتان لشباب 2001 مع السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 تجمعه الداخلي مساء اليوم بدبي استعداداً للسفر إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لمواجهة شقيقه السعودي ودياً يومي 14 و16 أبريل الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الأبيض الشاب خاض مباراتين وديتين مع نظيره منتخب أذربيجان يومي 22 و24 مارس الماضي في معسكره الأخير في العاصمة باكو، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدفٍ لهدف وفاز في المباراة الثانية بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب حميد جمال.