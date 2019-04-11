12 فريقاً في دوري الهواة الموسم المقبل

المصدر: دبي-العوضي النمر

تشير تكهنات عدد من المتابعين والمختصين إلى أن دوري الدرجة الأولى «الهواة» ستزداد عدد فرقه إلى 12 مع بداية الموسم المقبل.

حيث من المتوقع مشاركة فريقي البطائح والجزيرة الحمراء، مع بداية النسخة الجديدة المقررة في نوفمبر المقبل.

وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الفرق المشاركة في الدوري خلال الموسم الحالي، وعددها 10 فرق بتحديد موقفها من المشاركة خلال الموسم المقبل، من أجل البدء بإعداد الاستعدادات الخاصة بوضع الروزنامة والاستعداد للنسخة الجديدة وحدد اتحاد الكرة أول مايو لتلقي ردود الأندية.

كما تمت مخاطبة نادي رأس الخيمة الذي لم يشارك في النسخة الحالية، وجاء رده السريع بأنه لا يزال عند موقفه من عدم المشاركة بسبب ضعف الموازنة وقيام النادي بإعادة بناء فرق الكرة وحسن تكوين المواهب بقطاع المراحل السنية.