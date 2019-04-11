أروابارينا: لا ضغوطات على شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - دبي - عزالدين جاد الله

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، صعوبة مواجهة الوصل غداً، ضمن الجولة العشرين من دوري الخليج العربي لكرة القدم، خاصة وأن الأنظار بدأت في الاتجاه نحو دخول شباب الأهلي في دائرة الصراع على الدرع مع الشارقة المتصدر.

وقال: «أمامنا مباراة هامة، ولا بد من الفوز بالنقاط الثلاث، والفوز بجميع المباريات المقبلة للحفاظ على مركزنا الحالي، والخصم صعب، وعلينا التركيز أمام الوصل، والذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وقدموا مباريات عالية في الفترة الأخيرة، وكانوا يستحقون نتائج أفضل مما حققوه».

وأضاف: «لدينا الفترة المقبلة مباريات مهمة في الدوري، ولا توجد ضغوطات، ولكننا دائماً نراجع أنفسنا، ونطمح إلى أكثر من الأداء الجيد، وجميع المباريات صعبة، ونحاول الحفاظ على مركزنا، ونطمح إلى أفضل من ذلك، مع التركيز على الأداء القوي، والتطور من مباراة لأخرى».

وحول تميز شباب الأهلي في قائمة البدلاء، قال المدرب: «لا أشغل نفسي بالفرق الأخرى، ويبقى نوع من عدم الاحترام إذا فكرت في امتلاكهم لقائمة بدلاء أم لا، ولكنني أؤيد من يقول إنني أملك عدداً ممتازاً من اللاعبين على دكة البدلاء، ولا يقل مستواهم عن الأساسيين، وفي الفترة الأخيرة، من يدخل بديلاً يؤدي بشكل جيد، وهو أوجد نوعاً من التنافس بين اللاعبين، وهي نقطة إيجابية في شباب الأهلي».

ثقة

من جهته، قال الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل: «ثقتي كبيرة في ردة فعل لاعبي الوصل ضد شباب الأهلي في مواجهة الفريقين المرتقبة غداً، لقد سبق وأن واجهنا شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة وخرجنا من البطولة».

وأضاف:«نعاني بعض المشكلات بالفريق وأرغب في توضيح أن مينديز كان في الدكة في لقاء ذوب أهن وكنا نأمل في الدفع به في الشوط الثاني لكنه شعر بالتعب في الإحماء، وهناك إصابات مستمرة لكن لدي تفاؤل وثقة في تقديم اللاعبين مردوداً جيداً».

وقال:«لم يتمكن مينديز من المشاركة في الشوط الثاني في لقاء اذوب اهن لذا من الصعب مشاركته أمام شباب الأهلي، وكذلك علينا الصبر على ليما الذي يحتاج للمزيد من الوقت للتماثل للشفاء، موضحاً أن إصابة يوسف أحمد عبارة عن قطع في رباطي الإنكل».

وفي رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر التقديمي لمباراة فريقه ضد شباب الأهلي في الجولة 20 لدوري الخليج العربي، عن ذكر جماهير الهلال السعودي لاسم ريجيكامب وتعلقهم بالمدرب السابق. قال ريجيكامب: إن فريق الهلال السعودي الذي سبق وأن قام بتدريبه مازال معلقاً بقلبه، مشيراً إلى أن عقده الحالي مع الوصل كان سيأتي اليوم الذي سيعود فيه إلى الهلال لاستعادة اللقب المسروق.

وأضاف مدرب الوصل: «لقد سبق وأن ذكرت أنه سيأتي الوقت الذي سأعود فيه وأخذ اللقب الذي سرقوه مني لأننا لم نخسر نهائي أبطال آسيا لكن هناك من سرقه منا».

وتابع: «حالياً أنا سعيد في الوصل والخطط التي وضعناها تشعرني باننا سنصبح أقوى، اعرف أن هذا النادي له قاعدة جماهيرية كبيرة وارغب في التغيير لتحقيق الألقاب».

ورفض ريجيكامب التعليق على تصريحات كايو كانيدو الغاضبة بعد لقاء ذوب آهن في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه لا يمتلك حساباً على شبكة التواصل ومن يملك الجواب المناسب هو اللاعب، لافتاً إلى أن على الجميع تفهم ان اللاعبين بشر، وكايو كابتن الفريق ومعه سنكون فريقاً قوياً للعام المقبل وأنا متأكد من حبه للنادي ونستطيع حل المشكلات البسيطة.