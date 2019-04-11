كرونوسلاف: الشارقة لن يحتفل بالفوز في «بيت السماوي»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى - الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أطلق الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب بني ياس، تصريحات واثقة، قبل مباراة فريقه غداً أمام الشارقة، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي.

مؤكداً أن متصدر الدوري لن يحتفل بالفوز في «بيت السماوي»، ذاكراً أنه يحترم الشارقة، ويرى أنه قدم موسماً حافلاً وجيداً، وحقق انتصارات باهرة، مشيراً إلى تميز لاعبيه.

وأضاف: الشارقة لديه أجانب أصحاب موهبة عالية، أعتقد أن منديز وويلتون يتمتعان بإمكانات عالية، ويستطيعان أن يصنعا الفارق في أي لحظة، ويمتازان أيضاً بالقدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة، على مستوى العناصر الوطنية أيضاً، لديه لاعبون أكفاء، مثل الجناح الأيسر والأيمن، بشكل عام، أرى أنه توليفة من اللاعبين الجيدين، يقودهم مدرب أيضاً، أثبت كفاءته، أريد أن أهنئ العنبري على العطاء الذي قدمه، وكذلك أهنئ اللاعبين على صدارة الدوري.

وعاد كرونوسلاف وقال: لكن الشارقة قادم إلى ملعبنا، ونحن في وضع جيد، ونمر بلحظات إيجابية، ونثق كثيراً بفريقنا، ورغبة المنافس في الفوز لن تقف أمام طموحنا في الفوز بالنقاط الثلاث. وأشار مدرب بني ياس، إلى وجود نقص طفيف في صفوف فريقه، بغياب أحمد داد ومبارك المنصوري بسبب الإصابة، مؤكداً أن بقية اللاعبين في كامل الجاهزية للمباراة، وأنهم عازمون على تقديم مستوى جيد، يرضي الجمهور الذي سيتابع اللقاء.

صعوبة

من ناحيته، وصف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، مباراته الغد في مواجهة فرق بني ياس، بالصعبة، مؤكداً جاهزية الفريق، وأن اللاعبين في روح معنوية عالية. وقال: «علينا أن نتحلى بنسبة عالية من التركيز من بداية المباراة حتى النهاية، وأنه في ظل الغيابات الموجودة، المتمثلة في شوكوروف للإصابة، وماجد سرور للإيقاف، فإن ثقتي كبيرة في العناصر التي ستوجد في المباراة، سواء محمد الشحي، الذي قدم مستوى جيداً بديلاً عن شوكوروف، كما أن محين خليفة هو الآخر جاهز للمباراة، والعناصر التي توجد حالياً، كلها خاضت مباريات هذا الموسم، وبالتالي، فإن أي لاعب سيوجد في المباراة، سيكون على قدر المسؤولية التي يتحملها».