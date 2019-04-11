مسفر: «ديربي الفجيرة» يأتي في مرحلة حرجة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

يستحوذ ديربي إمارة الفجيرة على المجالس الرياضية بالساحل الشرقي، خصوصاً أن المباراة تعتبر مهمة للفريقين، وذلك من واقع وضعيتهما الحرجة الحالية في المسابقة، إذ يحتل دبا صاحب الأرض غداً المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

فيما يقبع الفجيرة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وسيكون الفوز شعار كل فريق، وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة، أن مباراة الجمعة تأتي في ظرف صعب، وظروف يحتاج فيها الفريقان للنقاط الثلاث، وذلك للابتعاد من منطقة الخطر، لافتاً إلى أن وضعية دبا تبدو أصعب، وإذا خسر الفريق غداً، فلربما تعجل الهزيمة بهبوطه، وأشار إلى أن غيابات فريقه تتمثل في اللاعب محمد خلفان وعمر كوسوكو الذي تجددت إصابته، وأكد مسفر أن احترام الخصم واجب، ولا بد من تحقيق النتيجة المطلوبة.

والتي ستحسن كثيراً من وضعيتنا في المنافسة، مشيراً إلى أن التعادل لو حدث، سيجعل وضعية الفجيرة على ما هو عليه الآن، وبالتأكيد نطمح لتحقيق الفوز، والإبقاء على النقاط الثلاث، معرباً عن أمله في استعادة هداف الفريق، الجزائري محمد بن يطو، حاسته التهديفية، منوهاً بأن لديه إحساساً قوياً بأن بن يطو سيكون العلامة الفارقة في تشكيلة الفجيرة. بدوره، أكد جمعة العبدولي مدير فريق دبا، أن الفائز في مواجهة الغد سينال 6 نقاط.

لافتاً إلى أن فريقه يلعب دون ضغوطات، وقال العبدولي، تمنيت لو أن المباراة لم تأتِ في هذا التوقيت تحديداً، ذلك من واقع مراكز الفريقين في الترتيب العام، لكنها كرة القدم، كاشفاً عن غياب المغربي إدريس فتوحي للإصابة، إلى جانب أحمد إبراهيم، بسبب الطرد، في مباراة شباب الأهلي السابقة.