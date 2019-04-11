الإصابات تلاحق الجزيرة قبل مواجهة كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

انضم صانع ألعاب الجزيرة خلفان مبارك إلى قائمة المصابين، حيث أعلن النادي أمس تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية اليمنى، ما يستوجب غيابه عن المباريات والتدريبات لمدة لا تقل عن شهر.

ويستعد فخر أبوظبي 37 نقطة في المركز الرابع لمواجهة اتحاد كلباء السبت خارج ملعبه، في الجولة 20 للدوري، ويطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية وآخرها الفوز على العين 5/‏‏‏ 1.

وكان خلفان مبارك قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الجزيرة الأربعاء الماضي على العين 5 - 1، وخرج مستبدلاً في الدقيقة 41.

فيما استمر المهاجم أحمد ربيع في التحسن بشكل مستمر من إصابته في الرأس والتي يتعافى منها حالياً في مستشفى راشد في دبي، وإن كان ما يزال بعيداً عن الدخول في التشكيل، كما أجرى حارس مرمى الفريق عادل بوبكر عملية جراحية ناجحة في ألمانيا لعلاج إصابته بكسر في اليد اليمنى.

وسيعود لاعب الوسط محمد جمال إلى أرض الوطن خلال الأيام المقبلة قادماً من البرتغال، حيث خضع هناك للعلاج من إصابته بكسر في الساق، ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أبوظبي تمهيداً لعودته للتدريبات بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الجزيرة من إصابات مؤثرة بغياب صانع الألعاب خلفان مبارك والورقة الرابحة للفريق على مستوى صناعة اللعب والتسجيل أيضاً، تفرض التحديات نفسها على الجهاز الفني بتعويض خلفان وإيجاد بديل مناسب، وقد نجح داميان مدرب الفريق في إيجاد بديل لمحمد جمال عقب إصابته، ومنح الفرصة للبديل عبدالله رمضان، الذي أثبت كفاءة في هذا المركز.

كما أن وضعية الفريق تكون صعبة عندما يفقد بدائل «الدكة» وعلى سبيل المثال إصابة الحارس البديل عادل بوبكر سيفرض تحديات على الفريق والجهاز الفني في ظل وجود علي خصيف بمفرده، وفي ظل ضعف خبرات البدلاء من حراس المرمى.