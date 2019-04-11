العائلات ترفع معنويات نجوم الفجيرة قبل الديربي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

شهدت تدريبات الفجيرة الأخيرة تواجد عدد من عوائل وأسر اللاعبين خلال التدريبات التي تسبق مباراة الديربي المرتقب غداً بين دبا والفجيرة ضمن الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي.

ولم يعارض الدكتور عبد الله مسفر مدرب الذئاب فكرة إحضار لاعبي فريقه لأبنائهم وأسرهم خلال أحد التمارين التي جرت خلال الأسبوع الحالي وذلك من أجل رفع المعنويات داخل قلعة الذئاب قبيل منازلة النواخذة، ليستغل الأطفال هذه الفرصة بالتدريب على أرضية ملعب الفجيرة مع آبائهم مما أضفى أجواء من البهجة والمرح على التدريبات.

كما التقط اللاعبون صوراً تذكارية مع أبنائهم، وتصدرت صور كل من المدافع حسن أمين إلى جانب المحترف البرازيلي غبرائيل وهما يجلسان مع ابنتيهما مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب لقطة ابن اللاعب حمدان قاسم الذي أثبت مهارات كبيرة من خلال تدريباته المنفردة بالكرة والتسديد على المرمى مما يبشر بموهبة قادمة في الطريق لفريق الفجيرة.

من ناحية أخرى قررت إدارة الفجيرة تخصيص مقاعد الدرجة الأولى «يمين المنصة» لجماهير الفجيرة إلى جانب بوابات الدرجة الثانية 3 - 4 - 5 أيضاً لجمهور النادي والذي سيدخل بالمجان حتى نهاية مباريات دوري الخليج العربي في السادس والعشرين من مايو المقبل.