الهيئة تريح «اتحادات التعيين» من الازدواجية

المصدر: دبي-علي شدهان

أراحت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات التي تشكلت مجالس إداراتها بالتعيين من تطبيق قرارها القاضي بمنع ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، بمنح تلك الاتحادات مهلة حتى نهاية الدورة الحالية الممتدة إلى 2020.

في مقابل التشدد مع الاتحادات «المنتخبة» في تطبيق نفس القرار بمنحها مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري لتعديل أوضاعها، وبعكسه توقف دعمها المالي، مع التأكيد على عدم صرف ذلك الدعم في حال عدلت الاتحادات «المنتخبة» أوضاعها بعد سريان وقف الدعم. وتسبب قرار الهيئة العامة ، بصداع في رؤوس مجالس إدارات الاتحادات الرياضية ، وخصوصاً التي لديها أعضاء ينطبق عليهم ازدواجية المناصب.