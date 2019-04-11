وليد عباس نجم الجولة 19 على «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

حسم تصويت جمهور «نجم الجولة» الـ 19 من دوري الخليج العربي، لصالح مدافع الفرسان المتألق، اللاعب الدولي وليد عباس بـ 310 أصوات، ليتوج بكأس سبورت فور أوول، المقدمة من شركة Eaksports.

جاء ذلك ضمن جوائز شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الإلكترونية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور».

ومنح جمهور سبورت فور أوول، المركز الثاني لمدافع «الملك» ومنتخبنا الوطني، الحسن صالح، بـ 257، تلاه في المركز الثالث جاسم يعقوب من النصر، 250 صوتاً، وحل رابعاً يوسف جابر، بني ياس 215 صوتاً، بينما جاء جوجاك محترف اتحاد كلباء خامساً برصيد 180 صوتاً، ثم يحي الغساني من الفجيرة في المركز السادس بـ 153 صوتاً.