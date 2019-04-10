الصقور يستعيد كايو بعد غياب طويل

المصدر: دبي-علي شدهان

يستعيد فريق الإمارات الأول لكرة القدم، خدمات نجمه البرازيلي كايو في مباراته المرتقبة الجمعة المقبل أمام ضيفه الظفرة ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، بعد غياب طويل نتيجة إصابة نادرة تعرض لها خلال الوحدة التدريبية التي سبقت مباراة اتحاد كلباء في الجولة 15 من البطولة.

وتشكل عودة كايو إضافة نوعية كبيرة لخط هجوم الصقور الذي عانى كثيرا في غياب النجم البرازيلي الذي اثبت كفاءة عالية في المباراتين اللتين خاضهما مع الصقور بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهذا ما أشار إليه مدربه التونسي جلال القادري الذي أشاد باللاعب، ونوه إلى أن فريقه سوف يفتقد في مباراة الجمعة إلى خدمات عبدالله موسى للطرد في مباراة بني ياس في الجولة 19، وخالد شماريخ، واحمد الشاجي حارس المرمى الأساسي لعدم اكتمال شفائهما، في مقابل استعادة جهود خالد خميس.

وجدد القادري قناعته بأن فريقه قدم مستويات مميزة في غالبية مبارياته التي خسرها في البطولة، لكنه يخفق في إدراك النتيجة الإيجابية نتيجة قلة خبرة بعض لاعبيه، وغياب بعض أعمدة تشكيلته الأساسية، وارتكاب أخطاء مكلفة كما حدث في مباراة بني ياس بعد طرد عبدالله موسى، والضغط الكبير الذي يعيشه الصقور والناتج عن وضعه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مبديا ثقته العالية في مقدرة فريقه على اجتياز عقبة الظفرة رغم قوة المنافس، وتألقه في الموسم الحالي.