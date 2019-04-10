تتويج أكاديمية المستقبل بلقب دوري مؤسسات أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

توّج اللواء أحمد محمد الطنيجي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية بأبوظبي إنابة عن سيف أحمد الهاملي رئيس الاتحاد، فريق أكاديمية المستقبل بلقب بطولة الدوري الذي فاز به عن جدارة برصيد 40 نقطة، عقب المباراة الختامية في المنافسة التي فاز فيها بطل الدوري على فريق الإمارات لتنمية الشباب والرياضة 5-0، مؤكداً جدارته وتفوّقه على ملعب استاد سلطان بن زايد آل نهيان بأبوظبي، وجاء حفل التتويج بحضور محمد الجلاف المهيري المدير الفني للاتحاد، ومحمد الجوهري المدير المالي، بجانب سعيد الحساني مدير فريق أكاديمية المستقبل، الذي تسلم كأس البطولة مع لاعبيه، بجانب يوسف إسماعيل نجم منتخبنا الوطني السابق مدير فريق جولد وكلاء لاعبين الذي أحرز المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وشهدت المباراة الختامية تكريم اللاعبين المميزين والحكام وصاحب المركز الثاني وسط احتفالات كبيرة بنجاح المنافسة.

الأفضل

وقال اللواء أحمد محمد الطنيجي، إن النسخة الأخيرة من دوري المؤسسات الحكومية تعتبر الأفضل، مبيناً أنها شهدت مشاركات قوية من الفرق، وأن انضمام أندية العين والظفرة والوحدة زاد من قوة المنافسات، مؤكداً أنهم بصدد إجراء اتصالات مع ناديي الجزيرة وبني ياس للانضمام إلى البطولة في الموسم المقبل.

تطور

فيما قال يوسف إسماعيل، إن دوري المؤسسات أثبت تطوّره في الموسم الحالي لأن المباريات شهدت أداءً رفيعاً ومتميزاً من جميع الفرق، وأضاف: «اتحاد المؤسسات قدم نجوماً يتألقون الآن مع فرقهم في دوري المحترفين مثل يحي الغساني مع الوحدة وعبد الله الرفاعي مع الظفرة»، ذاكراً أن هنالك 5 لاعبين يتوقع لهم ظهوراً في الوقت القريب مع أندية متميزة في المحترفين، وأشاد إسماعيل بجهود الاتحاد الرياضي للمؤسسات الحكومية في تنظيم البطولة، وأداء الحكام واللاعبين.