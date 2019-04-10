شاكري: زيادة لاعبي أكاديمية النصر 400 %

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغـربي

أكد عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الأكاديمية، أن العميد يستهدف فتح 5 مراكز تدريب للاعبين الصغار قبل نهاية العام الجاري، بهدف استقطاب أكبر عدد من الأطفال بين 6 - 9 سنوات لممارسة كرة القدم، مشيراً إلى أن طاقة استيعاب المراكز الثلاثة التي تم افتتاحها في وقت سابق بالحدائق العامة بالتعاون مع بلدية دبي في البرشاء والورقاء والخوانيج وصلت إلى أكثر من 400 لاعب ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 500 لاعب بعد الافتتاح الرسمي لمركز التدريب الجديد بحديقة عود المطينة اليوم.

وأوضح شاكري أن عدد لاعبي أكاديمية النصر تضاعف بنسبة 400% بفضل هذه المراكز وأن الهدف من إطلاق هذه المبادرة، توفير بيئة مناسبة للأطفال لممارسة كرة القدم قريباً من مناطق سكنهم باعتبار أن بعد المسافة بين البيت والنادي من أبرز الأسباب التي تدفع الأطفال إلى العزوف عن ممارسة اللعبـة.

مواهب

وأضاف شاكري: «يستغرق معدل رحلة الذهاب بين البيت إلى النادي أكثر من 40 دقيقة، وهو أمر مرهق لأولياء الأمور، في المقابل أصبحت هذه المدة لا تزيد عن 5 أو 10 دقائق بين البيت ومركز التدريب. وتابع: منذ فتح مراكز التدريب تضاعف عدد اللاعبين 400 % في أكاديمية النصر مقارنة بالعام الماضي».

وقال شاكري إن عدد اللاعبين يختلف من مركز إلى آخر، حيث يصل عددهم في مركز الورقاء إلى 150 لاعباً، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 5 مراكز قبل نهاية العام الجاري ليتواجد بذلك النصر من خلال هذه المراكز في أغلب المناطق السكنية في دبي.

إقبال

وأكد شاكري أن مركز البرشاء يقدم 4 حصص تدريب في الأسبوع فيما يقدم مركزا الورقاء والخوانيج حصتين أسبوعياً وحصة واحدة في مركز عود المطينة على أن يتم مراجعة هذه الحصص من حين إلى آخر بالشكل الذي يلبي طموحات كافة الوافدين عليها، وقال: «مراكز التدريب عززت الترابط الأسري وممارسة النشاط البدني لدى العديد من الأمهات اللاتي يصطحبن أبنائهن إلى الحديقة ثم يحصلن على فرصة لممارسة بعض الأنشطة الرياضية المتاحة مثل المشي».

نتائج

وأوضح مشرف أكاديمية النصر أن أكبر خطأ تعاني منه كرة الإمارات هو الركض وراء النتائج في المراحل السنية، مشدداً على ضرورة أن لا تكون النتائج الهدف الأول في العمل على حساب تطوير قدرات اللاعبين، وأضاف: الغريب أن البعض يقوم بتقييم أو إقالة مدرب في المراحل السنية بناء على النتائج، الأولوية يجب أن تعطى للتكوين وصقل الموهبة وتجهيز اللاعب إلى الفريق الأول بدنياً وذهنياً.

وكشف شاكري عن اختيار 30 لاعباً من المميزين في مراكز التدريب وضمهم إلى مدرسة الكرة بنادي النصر لمتابعتهم بشكل أكبر مع توفير كافة الظروف الملائمة لهم من خدمات النقل وغيرها لتحفيزهم للاستمرار في ممارسة كرة القدم.