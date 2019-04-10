دورتموند والهلال يدشنان «دولية دبي للناشئين»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يدشن فريقا بوروسيا دورتموند الألماني والهلال السعودي منافسات النسخة التاسعة لـ«بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 عاماً»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمشاركة أندية شباب الأهلي دبي والوصل والنصر وحتا والهلال السعودي وبروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الاسباني وفلامنغو البرازيلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، للإعلان عن تفاصيل البطولة وتقديم الفرق المشاركة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله، علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري، مدير قسم الأكاديميات بالمجلس ومدير البطولة بحضور ممثلي الفرق المشاركة ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين بأكاديميات كرة القدم في أندية دبي، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للبطولة.

وتقام اليوم منافسات المجموعة التي تضم أندية بروسيا دورتموند وشباب الأهلي دبي والوصل والهلال السعودي، فيما تقام غداً منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية أتلتيكو مدريد والنصر وحتا وفلامنغو.

ووجه ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كلمة إلى لاعبي الأندية قال فيها: يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه البطولات من أجلكم لإدراكنا بأهمية احتكاككم بفرق كبيرة ولاعبين من مدارس كروية دولية أوروبية وبرازيلية عريقة ومن أندية النخبة قاريا وعالميا، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع مستويات لاعبينا الناشئين، هذا الاحتكاك سينعكس بالإيجاب على مستويات أنديتنا وقدراتها التنافسية مع أقوى الفرق الدولة قارياً ودولياً.

وأضاف: يحرص مجلس دبي الرياضي على إعداد لاعبينا الإعداد المناسب من خلال عمل الأكاديميات والأندية وتنظيم بطولات دولية سنوياً لأننا ندرك أن المنافسة ستساهم في رفع مستوياتهم وتأهيلهم لدعم أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية مستقبلاً، ونأمل من لاعبينا الاستفادة من هـذه البطولة والتنافس بقوة وإثبات قدرتهم على مواجهة لاعبي الفرق العالمية، لأنهم رصيدنا للمستقبل ونجوم أنديتنا ومنتخباتنا في السنوات المقبلة.

من جهته قال علي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة: «تعد البطولة أحد أهم البرامج التي ينظمها المجلس، ويسعى من خلال تنظيمها إلى تطوير الناشئين والشباب في أنديتنا، وتقديم الدعم الشامل للموهوبين منهم من خلال إكسابهم الخبرة التي تمكنهم من خوض غمار التجربة الاحترافية».

وشكر أحمد سالم المهري مدير قسـم الأكاديميات بالمجلس ومدير البطولة الرعاة والداعمين، لحرصهم على رعاية هذه البطولة الدولية المهمة، كما شكر الفرق الدولية على حضورها واهتمامها بالمشاركة في هذه البطولة.

وقال مدير البطولة: «يسعدنا أن يشارك في البطولة هذا العام اثنان من حاملي اللقب من قبل وهما فريق الهلال السعودي بطل النسخة السادسة من البطولة عام 2016، وفلامنغو البرازيلي حامل اللقب، كما يسرنا أن تتوافد كبرى الفرق من أقطاب الكرة الأوروبية والإسبانية تحديداً للمشاركة في البطولة».