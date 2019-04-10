ريجيكامب: اصبروا على الوصل

المصدر: Ⅶ دبي - عزالدين جاد الله

«اصبروا على الوصل، سترون الفريق بصورة مختلفة الموسم المقبل»... بهذا الكلمات أجاب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للإمبراطور عن أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي عقب خسارة فريقه من نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 1-3، أول من أمس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وقال مدرب الوصل: ضغط النتائج كبير، وعادة ما نتقدم ثم نخسر ومعنى ذلك أن الأفضلية لك، وبعض الأحيان يكون هناك ضغط في عقول اللاعبين يدفع بهم للذهاب للأمان، لذا أحياناً نخسر المباريات، وأسعى لأن أجعل اللاعبين يستمرون في التسجيل، وليس اللعب للأمان.

وتابع: لا أحب الحديث عن اللاعبين ومستواهم، وستأتي المرحلة الصيفية، وأتحمل كل المسؤولية سترون بعد المعسكر والعائلة التي سوف نبنيها في الفترة التحضيرية نفس اللاعبين كيف ستكون ردة فعلهم في حالة الخسارة وإن شاء الله سأقوم بتغيير عقلية اللاعبين، فقط علينا أن نتحلى ببعض الصبر وسنقوم بإجراء التغييرات المطلوبة في الوقت المناسب.

وقال: أعرف ما أقوم به وما أعمله وأعرف أن هذا الفريق مع الجمهور سيكون أقوى في الموسم المقبل، ستكون الأجواء مختلفة، نعيش موسماً صعباً حيث تعرضنا لعدة إصابات، وبداية سيئة للموسم، ومن الصعب أن تغير كل هذه الأمور في وقت قصير.

تراجع

وعن المباراة قال: كان من الممكن أن نسهل المباراة على أنفسنا وبدأنا اللقاء بصورة جيدة، وسجلنا هدفاً لكن لم نستطع الحفاظ عليه أكثر من دقيقة مما عقد الأمور، واستقبلنا أهدافاً سهلة، وتعاملنا مع بعض الحالات بطريقة خاطئة.

وفي رده على سؤال عن التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني، قال: بالنسبة للتبديلات فقد تعرض يوسف أحمد للإصابة، وتراجع أداء سالم العزيزي، ولا يوجد على الدكة لاعبون هجوميون، وكنت أرغب في إشراك مينديز لكنه شعر بشيء في عملية الإحماء ولم أرغب بالمخاطرة بالدفع به، وخميس إسماعيل حصل على بطاقة صفراء، وكذلك فكرت في اللقاء المقبل في الدوري ضد شباب الأهلي وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، لقد بدلت مركزاً بمركز لأني لا أمتلك خيارات أخرى.

سيناريو مكرر

وعن الحالة النفسية للاعبين، قال: بالنسبة لآخر مباريات لعبناها منها مباراة شباب الأهلي في نصف نهائي الكأس تقدمنا وأضعنا ركلة جزاء ثم خسرنا المباراة وهو نفس سيناريو النصر تقدمنا ثم خسرنا، ولا أستطيع لوم اللاعبين فهم سلاحي في الملعب ووظيفتي حمايتهم، ولم نكن محظوظين.

من ناحيته أكد علي رضا منصوريان المدير الفني لفريق ذوب آهن أن فريقه حصل على ثلاث نقاط مهمة في دوري أبطال آسيا ستعزز من موقعه في المجموعة الأولى، مقدماً الشكر للاعبيه والجهاز الفني وإهداء الفوز لمشجعي الفريق.

وقال: طلبت من اللاعبين الهجوم وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم لذا تمكنا من إدارك التعادل بسرعة، مشيراً إلى أن فريقه يقع في مجموعة صعبة وعليه أن يؤدي ما عليه بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى علينا أن نكمل حتى النهاية وأن نواصل الفوز خصوصاً وأن هناك مواجهات صعبة تنتظر الفريق ونتطلع إلى بلوغ الأدوار الإقصائية.

ثقة

قال الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل : لا أحب الحديث بوعود لكن نسعى لإعطاء كل ما لدينا، ولدي ثقة في لاعبي الوصل وسأجد الحل حتى يكونوا أقوى في المستقبل ، لدينا مصابون كثيرون، وإيقاف ليما وتعرّضه كذلك للإصابة، ونحاول تحسين النتيجة في الدوري.

كايو: أشعر بخيبة أمل

أكد كايو كانيدو المحترف البرازيلي في صفوف الوصل، عدم معرفته بما حدث للفريق وأدى لخسارته من ذوب آهن بنتيجة 1-3. وقال: لقد نجحنا في المبادرة بتسجيل هدف، لكنهم سجلوا هدف التعادل بصورة سريعة، وحتى أكون صريحاً فأنا أشعر بخيبة أمل مما حدث، فلم يقدم الوصل المطلوب منه ولم نلعب بصورة جيدة وخسرنا المباراة.

وأضاف: نحتاج إلى مراجعة أنفسنا والتفكير مجدداً والحديث في الأمر، خصوصاً أن هناك مباريات صعبة قادمة، وعلينا العودة إلى المستوى المطلوب. وفي رده على سؤال عن مستقبل الفريق في دوري أبطال آسيا، قال: الفرصة ما زالت قائمة وعلينا تصحيح المسار. وعن مواجهة الفريق المقبلة ضد شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، قال: سنواجه فريقاً قوياً وعلينا الاستعداد مبكراً وأن نقدم أفضل ما لدينا. دبي - البيان الرياضي

حدادي: نتطلع إلى نتائج إيجابية

قال قاسم حدادي لاعب خط الوسط بنادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، إن هدف فريقه هو تحقيق نتائج إيجابية في جميع المنافسات. مضيفاً: نسعى لتقديم أداء جيد في الدوري، ونتمنى أن نستمر في دوري أبطال آسيا ببلوغ أعلى أدوار المسابقة، وأن نواصل النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة، نجحنا في تحقيق فوز ثمين ونفذنا تعليمات المدرب بدقة. دبي - البيان الرياضي