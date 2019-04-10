«الزعيم» يتسامى فوق الظروف ويعود بنقطة الأمل الآسيوي

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تسامى العين فوق الظروف وتجاوز عثرات الخطى ليقدم واحدة من أجمل مبارياته بالموسم عندما فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام الدحيل أول من أمس على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليعيد أمله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة، ونجح الفريق البنفسجي في العودة إلى المباراة بعد تخلفه بهدفين نظيفين خلال الشوط الأول بفضل الروح القتالية العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق خصوصاً المهاجم جمال معروف الذي كان أحد نجوم المباراة، حيث سجل هدفاً وصنع الثاني وتسبب في ركلة جزاء أهدرها برعونة البرازيلي كايو لوكاس، وبالمقابل تابع الحارس الدولي خالد عيسى تألقه بصورة لافتة وتصدى للعديد من المحاولات والتسديدات من قبل المنافس ليبقى على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة، لتنصبه الجماهير العيناوية نجماً فوق العادة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطالب بالتجديد له في أسرع وقت.

قتال

قال الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: بعد كل مباراة أردد أن النتيجة دائماً، ما تكون مؤشراً حقيقياً للمباراة، وشخصياً فخور بأداء لاعبي فريقي في مواجهة أول من أمس والتي في اعتقادي أنها بدأت متوازنة بيد أن هدف السبق عزز من معنويات الفريق المنافس بصورة لافتة وبالمقابل قدم خط الظهر والحارس «الدولي» خالد عيسى، أداءً جيداً ونجحا في التعامل مع عدة محاولات هجومية وفي الشوط الثاني تمكنا من العودة بالمباراة وأهدرنا ركلة جزاء وكنا قريبين من الفوز وفي اعتقادي أن «الزعيم» استحق أن يخرج من ملعب الفريق المنافس بنتيجة إيجابية.

وأكمل: تحدثت مع لاعبي الفريق في غرفة تبديل الملابس خلال فترة الراحة بين شوطي المباراة، وطالبتهم بإظهار أفضل ما لديهم ونقاتل من أجل العودة للمباراة وثقتي في إمكانيات فريقي وجميع عناصر الفريق كبيرة.

شخصية قوية

وتعليقاً على سؤال حول خالد عيسى الذي كان سبباً رئيسياً في التعادل، قال: في كرة القدم الفوز دائماً يكون بفضل الفريق وكذلك التعادل والخسارة، بيد أن خالد عيسى يعتبر لاعباً دولياً محترفاً ويمتلك شخصية قوية على المستطيل الأخضر وقد نجح في صناعة الفريق خلال مواجهة اليوم بتصدياته الحاسمة.

ورداً على سؤال حول مدى حظوظ فريقه في التأهل عن المجموعة، قال: حظوظ جميع الفريق المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة حاضرة، ونحن مطالبون بتقديم الأفضل دائماً وتحقيق النتائج القوية التي تضمن لنا التأهل إلى المرحلة المقبلة.

ورداً على سؤال حول إن كان يعتقد بأن المنافس خسر ثلاث نقاط والعين فاز بنقطة، قال: أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً وأظهرنا روحاً قتالية عالية، وكنا قريبين من العودة بالنقاط الثلاث لأننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز ولا نستحق الخسارة بالتأكيد ولقد طالبت لاعبي فريقي بعد نهاية مباراة الجزيرة بإظهار ردة الفعل القوية بعد الخسارة الكبيرة خلال استحقاقاتنا القادمة.