دوري منتخبات المناطق لفئتي 13 و14 سنة يقترب من النهاية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل في ملعب العشب الصناعي بمقر اتحاد الكرة بدبي منافسات دوري منتخبات المناطق للفئتين العمريتين مواليد 2005 و2006، والذي تنظمه وتشرف عليه إدارة المنتخبات باتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة خمسة مراكز تدريب هي (أبوظبي - دبي - الشارقة - الفجيرة - رأس الخيمة).

وأقيمت أمس مباراتان للفئة العمرية تحت 13 عاماً جمعت الأولى منتخب منطقة أبوظبي ومنطقة الشارقة، فيما جمعت المباراة الثانية منتخب منطقة رأس الخيمة مع منتخب منطقة الفجيرة.

وتختتم منافسات دوري منتخبات المناطق مواليد 2006 السبت المقبل ومواليد 2005 يوم 22 أبريل الجاري، حيث سيتم الاستقرار على 50 لاعباً كقائمة موسعة لكل فئة عمرية، سيخضعون لبرنامج تدريبي آخر لاختيار أفضل 25 لاعباً لكل منتخب.