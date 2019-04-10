النصر وخورفكان اليوم لحجز مقعد في نهائي كأس الصالات

فاز فريق نادي خورفكان، مساء أول من أمس، على ضيفه فريق نادي النصر 2 - صفر في ذهاب نصف نهائي النسخة العاشرة من بطولة «كأس رئيس الدولة»، وتبادل تسجيل أهداف خورفكان اللاعبان محمد بيرومي وعمر علي سعيد، ويلتقي الفريقان في مواجهة الحسم وتحديد المصير بالنسبة للفريق المتأهل في السابعة والربع من مساء اليوم على ملعب صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد النصراوي الذي يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين نظيفين في مباراة اليوم، فيما يلعب فريق خورفكان بفرص الفوز أو التعادل أو أي خسارة بفارق هدف واحد.

وغداً الخميس تحسم البطاقة الثانية المؤهلة إلى نهائي أغلى البطولات في المباراة التي ستجمع بين شباب الأهلي مع ضيفه فريق نادي دبا الحصن، وسيلتقي المتأهلان إلى النهائي على كأس البطولة يوم 15 أبريل الجاري.