إدارة التعاون توزع الحقائب الإدارية

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

وزع مجلس إدارة نادي التعاون الذي عين قبل أيام الحقائب الإدارية والمناصب على الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد مساء أول من أمس بمقر النادي.

ومن جهته حث عبدالله حماد الشحي، رئيس مجلس الإدارة، الأعضاء على بذل قصارى جهدهم من أجل إنجاز المهام الموكلة لهم والارتقاء بالنادي في كل النواحي.

وتوافق الأعضاء على تسمية صالح سيف القاضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وسعيد أحمد رباع أميناً للسر ومحمد أحمد زيدي أمين السر المساعد وعبدالعزيز منقوش مدير عام النادي وطارق الشحي المدير المالي ومريم غانم الطويل رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية ومحمد سعيد يماع مدير إدارة العلاقات العامة وسعيد عبدالله المهبوبي نائباً له.