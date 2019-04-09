البلوشي الضحية التاسعة في دوري الهواة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل- الفجيرة - البيان الرياضي

بات المدرب المواطن سليمان البلوشي مدرب نادي الحمرية تاسع مدرب تتم إقالته من منصبه من أصل 10 مدربين منذ بداية الموسم الحالي لدوري الهواة.

وعجّلت هزيمة الحمرية برحيل مدرب الفريق الوطني سليمان البلوشي ومساعده عارف شلنك من رأس الجهاز الفني، ليرتفع عدد ضحايا دوري الهواة إلى 9 من 10 مدربين في أعقاب رحيل كافة مدربي الأجهزة الفنية الذين تولوا قيادة الأندية منذ بداية الموسم عدا ناد وحيد هو مسافي الذي حافظت إدارته على استمرار المدرب المغربي إبراهيم بفود الصامد الوحيد في دوري الهواة حتى الآن.

وفرض شعار «اخدم نفسك» نفسه على الجولات المتبقية من دوري الهواة، بعد أن بلغت الإثارة ذروتها مع نهاية مباريات الجولة «15» مع تبقي ثلاثة أسابيع فقط على نهاية المسابقة المقررة يوم 26 الجاري، حيث يعمل كل فريق على حصد النقاط دون انتظار أية هدية من المنافسين، وتمكنت كتيبة خورفكان بقيادة المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر من استرداد قمة الترتيب بعد أن مكثت لأربع وعشرين ساعة فقط في ديار العروبة الوصيف والفائز على مسافي بنتيجة 3-1، لكن أبناء الخور عرفوا كيف يعودون من ملعب الحمرية بالعرض أولاً والعلامة الكاملة ثانياً بعد الفوز بثنائية نظيفة أبقت خورفكان في القمة ويحتاج أبناء الخور لست نقاط من أجل معانقة الأضواء.

صدارة ليوم واحد

ولم يهنأ العروبة بانتصاره المبهر على مسافي في اليوم الأول بنتيجة 3-1 ليضع هذا الانتصار لاعبي خورفكان تحت الضغط لكن الأخير عرف كيف يستعيد عافيته ويفوز على الحمرية بثنائية كما ضيق حتا الخناق على فرق الصدارة وتمكن من تحقيق انتصار مهم على الذيد 2-1 ليحافظ الإعصار على آماله في العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة وتنتظره مباراة مهمة في الجولة المقبلة أمام المتصدر خورفكان ولا بد لحتا من تحقيق الفوز فيها.

وفيما يبدو فإن الجولات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة ستكون على سطح صفيح ساخن ومرشحة بمزيد من الإثارة والتشويق وسيكون الخطأ فيها ممنوعاً على فرق الصدارة الأربعة التي تحتل المقدمة والطامحة لخطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي، حيث يتصدر خورفكان الدوري بـ 32 نقطة يليه جاره العروبة بـ 30 نقطة ومن ثم يأتي الحمرية بـ 28 نقطة وهو نفس رصيد حتا الذي يتخلف عن الحمرية بفارق الأهداف.

ارتفاع المعدل

وارتفع معدل الأهداف خلال هذه الجولة بعد أن سجل اللاعبون 19 هدفاً أكثرها خلال مباراة التعاون الفائز على العربي بنتيجة 5-2، وبعد غياب استمر لخمس جولات ظهرت البطاقات الحمراء من جديد بعد مغادرة لاعب العربي عبد الله الحمادي خلال مباراة الفريق أمام التعاون.

الحضيري: التعاون يطارد العلامة الكاملة

شدد التونسي طارق الحضيري مدرب فريق التعاون على أهمية السعي لحصد العلامة الكاملة في المباريات المتبقية لدوري الدرجة الأولى حتى تمثل أفضل دافع أمام اللاعبين للموسم الجديد في ظل الرغبة القوية بتأكيد الحضور المشرف الذي يعكس حالة التطوّر التي شهدها الفريق في الفترة الماضية إثر الترتيبات الممتازة من إدارة النادي لكل المعطيات التي تمنحه فرصة الوصول إلى أفضل المراكز في دوري الدرجة الأولى.وأوضح الحضيري، أن الفوز على العربي بخمسة أهداف يجسد الرغبة الكبيرة من اللاعبين في إثبات قدراتهم أمام فريق متطوّر نجح في إظهار شخصيته القوية في المباريات الماضية.

خورفكان يُحلّق في السماء بجناحي صقر

استحق عادل صقر نجم خورفكان، لقب نجم الأسبوع، بعد أن واصل تقديم مستوى متميز جداً، وخلال لقاء الحمرية الأخير، سجل اللاعب الهدف الثاني لمصلحة فريقه بطريق أكثر من رائعة، بعد أن لمح حارس مرمى الحمرية سعيد محمد خارج مرماه قليلاً، ليرسل كرة «لولبية»، استقرت في سقف الشباك، هدفاً ثانياً، كفل لأبناء الخور الفوز بالنقاط الثلاث من ديار أبناء العمومة. ويعتبر صقر الذي شارك في 15 مباراة، ولعب 1070 دقيقة، وسجل خلالها 5 أهداف، بمثابة العقل المفكر للفريق، وذلك من خلال أسلوب لعبه السلس، الذي يخوض به المباريات، وتحكمه في الكرة، فضلاً عن تمريراته المتقنة لزملائه اللاعبين.

النعيمي: حان وقت تحديد المصير

توقع عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان بأن تكون المباريات المقبلة صعبة ومعقدة، وتحدد مصير الفريق، بدءاً من مواجهة حتا صاحب المركز الرابع والذي لا يزال يتمسك بآمال الصعود ولذلك أنصح لاعبي فريقي بضرورة الحذر والتركيز للحفاظ على هذه المكاسب التي تحققت حتى الآن وجعلتنا نكون قريبين أكثر من أي وقت مضى في خطف بطاقة التأهل، مشيراً إلى أن صراع التأهل لم يحسم رغم وجود فريقه في المقدمة بفارق نقطتين عن العروبة صاحب المركز الثاني، وقال إن الأمور أمام كل الاحتمالات في ظل الرغبة القوية من الفرق المنافسة لحصد النقاط في جميع المباريات، وأكد بأن فوزهم على الحمرية أثبت بأن أبناء الخور مرشحون هذا الموسم لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

علي بن عباد: مرحلة «نهائي كؤوس»

أكد علي بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أن كل مواجهات فريقه المقبلة ابتداء من مباراة العربي تعتبر «نهائي كؤوس»، وقال: يطمح اللاعبون والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري للحصول على العلامة الكاملة في اللقاءات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري، مشيراً إلى الثقة الكبيرة التي وضعها مجلس الإدارة في المدرب واللاعبين بتحقيق الانتصارات، وأعتقد بأن مصير تأهلنا لا يزال بأيدينا، وعلى اللاعبين بذل مزيد من الجهد وخدمة أنفسهم أولاً وعدم انتظار مساعدة من أحد، خصوصاً أن طموحات التأهل لدوري المحترفين تزداد يومياً في أروقة نادينا، وأشار بن عباد إلى أهمية احترام فريق العربي في الجولة المقبلة رغم الخسارة التي تعرض لها بخمسة أهداف أمام التعاون.

الشامسي: نتمسك بأمل الصعود

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية في تصريح لـ«البيان الرياضي»، أن فريقه ، على الرغم من تراجه إلى المركز الثالث بعد أن كان متصدراً ، وأضاف وأمامنا ثلاث مباريات مهمة تجمعنا بمسافي والعروبة وحتا، ولابد من تحقيق الفوز فيها جميعاً من أجل التواجد مع الكبار خلال الموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أن ثقتهم كبيرة في المدرب الجديد محمد إسماعيل والذي عمل مساعداً للمدرب التونسي غازي الغرايري مدرب العروبة الحالي، والذي سبق له أن تولى تدريب فريق الشعب قبل قرار الدمج مع الشارقة، حيث كان إسماعيل يعمل معه خلال تلك الفترة. وأشار الشامسي إلى أنهم في مجلس الإدارة عقدوا اجتماعاً متأخراً ليلة، أمس من أجل ترتيب الأوراق للجولات الحاسمة.

وليد عبيد يتابع المنافسين

حرص مدرب حتا وليد عبيد على حضور مباراة الحمرية ضد خورفكان من مدرجات ملعب الحمرية، وقام المدرب بتدوين عدد من الملاحظات عن أداء الفريقين، خصوصاً أن الإعصار سيواجه خورفكان في الجولة المقبلة، في مواجهة هي الأصعب على الفريق الذي يحتل المركز الرابع، ويواجه حتا الحمرية في المباراة الأخيرة من الدوري.الفجيرة - البيان الرياضي

برازيليان في صدارة الهدافين

يتقاسم البرازيليان فينيكيوس مهاجم دبا الحصن، ومواطنه لوان سانتوس مهاجم حتا، صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكل لاعب، بينما يأتي الروماني ميهاي أليكسندر لاعب العربي في المركز الثالث برصيد 12 هدفاً بعدما صام عن هز الشباك في الجولة 15. واقترب التونسي محمد بن حمودة مهاجم التعاون من دائرة الصدارة برصيد 10 أهداف إثر تألقه اللافت أمام شباك العربي بـ «هاتريك».الفجيرة - البيان الرياضي