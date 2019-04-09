التصفيات التمهيدية لبطولة مراكز الظفرة تنطلق اليوم

المصدر: Ⅶ الظفرة - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم، التصفيات التمهيدية لبطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019، بمراكز نادي الظفرة بمدينة زايد والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما، بمشاركة 44 فريقاً، وكانت قرعة البطولة قد أقيمت مساء السبت الماضي، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد، بحضور خليفة الطنيجي مدير البطولة وأعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي المراكز وعدد كبير من ممثلي الفرق المشاركة.

وأسفرت عن لقاء فريقي محمية الرمله الطبيعية وطريف من المجموعة (أ)، وفريقي خنور وليوا من المجموعة (ب)، على ملعب نادي الظفرة بمدينة زايد، فيما تفتتح مباريات مجموعة المرفأ، بلقاء فريقي العد ويو الدبسا الطبيعية من المجموعة (أ)، وفريقي برج الهيله وبرج العد من المجموعة (ب)، وفي مجموعة غياثي، يلتقي في المباراة الافتتاحية، فريقا بدع المطاوعة والعقيله من المجموعة (أ)، وفريقا الشبهانه وقلعة ظفير من المجموعة (ب)، فيما تفتتح مباريات مجموعة السلع، بلقاء محمية الحبارى ومحمية الحبارى الطبيعية من المجموعة (أ)، ومحمية مروج البحرية وجبل الظنة من المجموعة (ب)، فيما تقام مباراة واحدة في مجموعة جزيرة دلما، تجمع بين فريقي محمية بدع هزاع ومحمية الطوى الطبيعية.

اكتمال الاستعدادات

وقال خليفة الطنيجي قبل إجراء القرعة، إن كافة الاستعدادات للبطولة قد اكتملت، حيث تابعت اللجان المكلفة سير عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للبطولة والتي سارت بنجاح، كما وقف مسؤولو المراكز على الطبيعة على تجهيزات الملاعب واكتمالها، مشيداً بالحضور الكبير لممثلي الفرق المشاركة في القرعة، مما يؤكد على جديتهم وينبئ بنجاح البطولة قبل بدايتها، مؤكداً استعداد اللجنة المنظمة لتذليل كافة الصعوبات البسيطة التي تواجه الفرق المشاركة.