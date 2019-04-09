الكشف عن تفاصيل «دولية دبي تحت 16 سنة» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً بمقر المجلس، للإعلان عن تفاصيل وانطلاق النسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، وتقديم الفرق المشاركة في البطولة، التي تقام من 10 - 19 أبريل الجاري في ملاعب نادي شباب الأهلي، بمشاركة 8 فرق، منها 4 تمثل أندية دبي.

يتحدث في المؤتمر علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس، مدير البطولة، ومديرو الفرق المشاركة. وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين متوازنتين، حيث أوقعت فرق بروسيا دورتموند وشباب الأهلي والوصل والهلال السعودي في المجموعة الأولى، بينما حلت فرق أتلتيكو مدريد الإسباني والنصر وحتا وفلامنغو البرازيلي في المجموعة الثانية.