عبد الله حسن يستكمل متطلبات الرخصة الاحترافية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل عبد الله حسن مدير التدريب في اتحاد الكرة، متطلبات اعتماده كمحاضر للشهادة التدريبية الاحترافية، بمشاركته كمساعد محاضر للدورة التدريبية الاحترافية التي أقيمت في البحرين خلال الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2019، وفق متطلبات الاتحاد الآسيوي للحصول على الشهادة الاحترافية.

وشارك في الدورة دارسون من البحرين والكويت والسعودية وسوريا ومصر وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان، وعمل عبد الله حسن عبد الله مساعداً للمحاضر الألماني المعتمد في الاتحادين الألماني والأوروبي لتدريس الشهادة التدريبية الاحترافية.

وقدم عبد الله حسن خلال الدورة عدداً من المحاضرات الفنية التخصصية منها، تحليل كأس العالم 2018 روسيا، وأهم التوجهات التكتيكية الحديثة، تحليل كأس آسيا 2019 الذي شارك فيها كعضو لجنة الدراسات الفنية عن أهم الاستنتاجات الفنية للبطولة، ومقارنة في أداء الفرق الآسيوية في كأس العالم وبطولة كأس آسيا 2019.

وشارك عبد الله حسن في ورشتي عمل للمدربين المحترفين الذين يقودون فرقاً في الدوري المحلي في بلدانهم، تضمنت أهم الملاحظات الفنية لتطوير الكرة الآسيوية.

ومن المقرر أن يقوم الخبير الألماني برفع تقرير إلى الاتحاد الآسيوي عن الدورة، وجهود عبد الله حسن تمهيداً لاعتماده كمحاضر للرخصة الاحترافية، وفي حال الاعتماد سيكون أول محاضر إماراتي يحصل على الرخصة الاحترافية.